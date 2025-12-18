Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева

В Кабанском районе Бурятии «черного лесоруба» вычислили с помощью фотоловушки. Как сообщает РАЛХ, 18 ноября 55-летний житель села Оймур спилил сухостойную лиственницу и сырорастущую сосну.

Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 8,23 куб. м. Мужчина оплатил штраф, согласно статьям: 8.28 КоАП РФ и 260 УК РФ в размере 364 350 рублей.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Тункинском районе «черного лесоруба» оштрафовали на полмиллиона за четыре березы.