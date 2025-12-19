Денежный перевод от мужа оставил улан-удэнку без 300 тысяч рублей

Накануне улан-удэнка потеряла 300 тысяч рублей, поверив звонку от лже-сотрудника налоговой службы. Он сообщил ей о подозрительных крупных переводах по ее карте и потребовал записаться в инспекцию для дачи объяснений.

- Женщина поверила налоговику, так как ранее действительно получала крупный перевод от мужа. Под предлогом постановки на электронную очередь злоумышленник выманил у потерпевшей код из SMS, пришедший на ее телефон, - рассказали в полиции республики.

Далее по классике присоединился сотрудник «центробанка». Под предлогом защиты средств он выяснил у нее все счета, открытые банках и потребовал скриншоты приложений, где были видны денежные средства – как на ее картах, так и на карте супруга. По инструкции мошенника доверчивая женщина перевала сбережения на «безопасный счет».

Фото: loon.site