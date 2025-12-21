В Улан-Удэ соседство с посуточными арендаторами превращает жизнь в кошмар

В Улан-Удэ более тысячи квартир сдаются посуточно, а жильцы многоэтажек жалуются на шум, беспорядок и безнаказанность хозяев. Если для одних сдача жилья – это заработок, то для других - головная боль. Куда обращаться и есть ли управа на нерадивых соседей-арендодателей, разбирался «Номер один».По данным популярных сайтов объявлений, только в Улан-Удэ более 1000 квартир предлагаются для посуточной аренды. Эта бурно растущая сфера бизнеса приносит неплохой доход владельцам недвижимости, но зачастую оборачивается серьезной проблемой для постоянных жильцов. В пабликах горожане массово жалуются на шум, антисанитарию и чувство безнаказанности, царящее в домах, где жилье превратилось в мини-гостиницы.- Когда мы переехали в свою новую квартиру, столкнулись с неожиданной для нас проблемой. Оказалось, что квартира под нами сдается в аренду посуточно. С пятничного вечера там начиналась вакханалия. Все потому, что на этаже, где сдавалась квартира, соседей рядом не было. Дом сдан недавно, люди еще не успели заехать. «Суточные» соседи вовсю этим пользовались: включали громко музыку, собиралась большая компания, короче, веселились. Через вентиляционную трубу все звуки прямиком доносились в нашу квартиру, - рассказывает горожанка Туяна.Каждую пятницу у семьи Туяны начинался нервный тик из-за такого соседства.- Мы ходили, стучались, просили быть тише. Кто-то прислушивался, а потом снова галдел, и нам приходилось спать под шум. Немного угомонятся, потом снова. Там жили не одни и те же, а каждый раз другие люди. Писали много в домовой чат в надежде, что хозяин квартиры увидит сообщения и как-то отреагирует. Почему-то кроме нас никто особо не слышал громких звуков. Один раз квартиру сняла толпа подростков, нам пришлось вызывать полицию в два часа ночи. Потом еще несколько раз вызывали, чтобы угомонить арендаторов. Через управляющую компанию нашли телефон хозяина квартиры, оказалось, что владелец - женщина, живущая не в Бурятии. Позже она перестала отвечать на звонки. Потом писали заявление нашему участковому. Все фиксировали на видео. Это был какой-то кошмар, – делится женщина воспоминаниями.Улан-удэнка говорит, что они чувствовали себя заложниками ситуации, ощущали беспомощность, хотя предпринимали попытки решить вопрос своего спокойствия.- Возникало желание продать квартиру и переехать в частный дом, лишь бы не было никаких соседей ни сверху, ни снизу и ни с боку. Планировали обратиться в налоговую, чтобы как-то привлечь к ответственности арендодателя. Даже от отчаяния включали мантры в вентиляционную трубу. Потому что каждый раз ругаться с новыми людьми – это утомительно. Хочешь отдохнуть в конце недели, а тут такое. Как на пороховой бочке всегда и в ожидании, какие же соседи заселятся на этот раз. Будут распивать или стонать всю ночь, - вспоминает горожанка.Вот еще одна история, опубликованная в популярном городском паблике, рисующая типичную ситуацию посуточной аренды. Жительница Улан-Удэ описала невыносимые условия: соседка сдает квартиру посуточно, и почти каждую ночь через стену в детскую доносятся посторонние звуки, стоны и крики.- Дети постоянно просыпаются и спрашивают, кто там кричит. Приходится либо телик включать и делать громче, либо забирать детей в нашу комнату, – сообщает женщина.Попытки решить проблему мирно наталкиваются на глухую стену. Хозяйка квартиры игнорирует личные сообщения и звонки. Когда удается узнать контакты текущих постояльцев и попросить их быть тише, арендодатель, получив жалобу, просто блокирует соседей.- Я понимаю, что ей все равно, это ее «хлеб», но мы же тоже люди, – отчаянно пишет автор поста.Эти истории перекликаются с десятками похожих других. Люди жалуются на постоянный поток незнакомцев в подъездах, мусор на лестничных клетках, шумные вечеринки глубокой ночью и общее ощущение дискомфорта и незащищенности.Цифра в 1000+ объявлений о посуточной аренде только на одном из сайтов говорит о масштабе явления. Этот бизнес привлекателен для собственников: часто приносит доход выше, чем при долгосрочной аренде. Однако он выведен из правового поля обычных арендных отношений и зачастую существует в серой зоне.Основная проблема для соседей — анонимность и временность постояльцев. Сегодняшний шумный гость завтра исчезает, а новая группа прибывает вечером. Призвать их к ответственности крайне сложно, а владелец квартиры, получая деньги дистанционно, часто самоустраняется от решения конфликтов, возникающих из-за его коммерческой деятельности.Однако это не говорит о том, что нельзя ничего сделать. Если диалог с собственником невозможен, необходимо действовать официально, создавая бумажный след и привлекая контролирующие органы.Первый шаг - фиксация нарушений. Это основа для всех дальнейших действий. Фиксируйте каждый инцидент: записывайте шум на диктофон, делайте фото- и видеоотчеты о беспорядке в местах общего пользования, собирайте свидетельства других соседей.Можно обратиться к участковому уполномоченному. Пишите заявление на имя начальника местного отдела полиции с подробным описанием проблемы, указанием адреса квартиры-«ночлежки» и ее владельца (если данные известны). Требуйте проведения профилактической беседы и привлечения к ответственности за нарушение тишины.О происходящем следует также уведомить управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Направьте официальную жалобу в вашу УК. Укажите, что использование жилого помещения для регулярной коммерческой аренды может нарушать правила пользования жилым фондом и интересы других собственников. Потребуйте провести проверку.Необходимо обратиться и в контролирующие органы - Роспотребнадзор и прокуратуру. Если есть подозрения, что квартира используется как гостиница без соответствующих согласований, нарушаются санитарные нормы (из-за постоянного потока людей), можно написать жалобу в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия. Массовые и систематические нарушения могут стать поводом для обращения в районную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет законности такой деятельности и принять меры.Если вы уверены, что доходы от аренды владелец не декларирует, можно анонимно сообщить об этом в ФНС России. Это не решит проблему с шумом напрямую, но может привлечь внимание к деятельности арендодателя.Все обращения должны быть в письменной форме (заказным письмом с уведомлением) или через официальные интернет-приемные. Это гарантирует, что ваше заявление обязаны рассмотреть и дать ответ в установленный законом срок.Посуточная аренда — часть современной экономики, удовлетворяющая спрос туристов и гостей города. Однако она не должна реализовываться за счет права сотен людей на спокойную жизнь и безопасность в собственном доме. Решение проблемы лежит в плоскости наведения порядка: четкого определения правил такой деятельности на уровне дома, добросовестности арендодателей, которые обязаны контролировать своих гостей, и готовности правоохранительных органов реагировать на систематические нарушения.Пока же жильцам многоквартирных домов приходится самим бороться за свой покой, проходя весь непростой путь от переговоров до официальных жалоб. И, как показывают обсуждения, это часто единственный способ дать понять предприимчивым соседям, что их «хлеб» не должен портить жизнь другим.