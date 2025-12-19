В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат

В Бичурском районе Бурятии 78-летнему отцу погибшего бойца СВО помогли добиться социальной поддержки. Пенсионер находился на иждивении сына – получал от него постоянную финансовую и бытовую помощь вплоть до убытия молодого человека на спецоперацию.

Когда сына не стало, пожилому мужчине понадобилась выплата на ремонт дома. Он имел право на такую льготу, однако было необходимо доказать нахождение на иждивении погибшего военнослужащего. Этот факт подлежит установлению в суде.

Пенсионер не мог сам реализовать свое право из-за состояния здоровья и возраста, поэтому в его интересах в суд обратился прокурор района.

«Решением Бичурского районного суда заявление прокурора удовлетворено, установлено, что истец находился на иждивении своего сына. Заявителем получена мера социальной поддержки в размере 464,7 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.