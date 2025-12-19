Общество 19.12.2025 в 10:01

В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат

Ему понадобились деньги на ремонт дома
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
Фото: архив «Номер один»

В Бичурском районе Бурятии 78-летнему отцу погибшего бойца СВО помогли добиться социальной поддержки. Пенсионер находился на иждивении сына – получал от него постоянную финансовую и бытовую помощь вплоть до убытия молодого человека на спецоперацию.

Когда сына не стало, пожилому мужчине понадобилась выплата на ремонт дома. Он имел право на такую льготу, однако было необходимо доказать нахождение на иждивении погибшего военнослужащего. Этот факт подлежит установлению в суде.

Пенсионер не мог сам реализовать свое право из-за состояния здоровья и возраста, поэтому в его интересах в суд обратился прокурор района.

«Решением Бичурского районного суда заявление прокурора удовлетворено, установлено, что истец находился на иждивении своего сына. Заявителем получена мера социальной поддержки в размере 464,7 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
прокуратура выплаты

Все новости

55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
19.12.2025 в 10:05
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
19.12.2025 в 10:01
Денежный перевод от мужа оставил улан-удэнку без 300 тысяч рублей
19.12.2025 в 09:46
В Улан-Удэ легковушка влетела в ковш трактора
19.12.2025 в 09:32
На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП
19.12.2025 в 09:20
Лай соседской собаки
19.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 декабря 2025 года
19.12.2025 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
Забытый кем-то гаджет лежал в примерочной
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
Алексей Цыденов исполнит ее мечту в рамках акции «Елка желаний»
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
На ее создание страна получит кредит от Европейского банка  и грант от Люксембурга
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
Они жульничали на мясной ярмарке с торговыми местами
19.12.2025 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru