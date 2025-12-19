Общество 19.12.2025 в 10:05

Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список

Они жульничали на мясной ярмарке с торговыми местами
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список

Итоги недавней мясной ярмарки в Улан-Удэ показали высокий интерес горожан к фермерской продукции. Однако в минсельхозе республики сообщили, что во время ярмарки были зафиксированы такие нарушения из-за которых некоторых фермеров внесут в «черный» список.

- Сохраняются недобросовестные схемы, когда уже после всех официальных проверок получивший место фермер передаёт его перекупщику. Эта скрытая практика вредит и покупателям, и честным Фермерам и репутации ярмарки. В следующем году усилим работу по предотвращению доступа на ярмарку перекупщиков, путем подтверждения личности фермера и ввода практики «черного списка» для тех фермеров, кто допустил на свое место перекупщика. - прокомментировал министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев.

Также в минсельхозе рассказали, что несмотря на сокращение числа торговых площадок, объём продаж мяса на ярмарке составил 162 тонны. В прошлом году продали чуть больше – 171 тонну мяса.

Наибольшим спросом традиционно пользовалась говядина и жители приобрели 114 тонн этого мяса. Активно разбирали и конину (30,8 тонн), свинину (8,66 тонн), баранину (4,85 тонн), а также мясные полуфабрикаты и субпродукты. Помимо этого, за два дня было продано 1,5 тонны полезных дикоросов, меда и около двух тонн свежей рыбной продукции.

Фото: минсельхоз Бурятии

Теги
ярмарка

Все новости

55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
19.12.2025 в 10:05
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
19.12.2025 в 10:01
Денежный перевод от мужа оставил улан-удэнку без 300 тысяч рублей
19.12.2025 в 09:46
В Улан-Удэ легковушка влетела в ковш трактора
19.12.2025 в 09:32
На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП
19.12.2025 в 09:20
Лай соседской собаки
19.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 декабря 2025 года
19.12.2025 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
Забытый кем-то гаджет лежал в примерочной
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
Алексей Цыденов исполнит ее мечту в рамках акции «Елка желаний»
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
На ее создание страна получит кредит от Европейского банка  и грант от Люксембурга
19.12.2025 в 10:24
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
Ему понадобились деньги на ремонт дома
19.12.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru