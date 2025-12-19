Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список

Итоги недавней мясной ярмарки в Улан-Удэ показали высокий интерес горожан к фермерской продукции. Однако в минсельхозе республики сообщили, что во время ярмарки были зафиксированы такие нарушения из-за которых некоторых фермеров внесут в «черный» список.

- Сохраняются недобросовестные схемы, когда уже после всех официальных проверок получивший место фермер передаёт его перекупщику. Эта скрытая практика вредит и покупателям, и честным Фермерам и репутации ярмарки. В следующем году усилим работу по предотвращению доступа на ярмарку перекупщиков, путем подтверждения личности фермера и ввода практики «черного списка» для тех фермеров, кто допустил на свое место перекупщика. - прокомментировал министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев.

Также в минсельхозе рассказали, что несмотря на сокращение числа торговых площадок, объём продаж мяса на ярмарке составил 162 тонны. В прошлом году продали чуть больше – 171 тонну мяса.

Наибольшим спросом традиционно пользовалась говядина и жители приобрели 114 тонн этого мяса. Активно разбирали и конину (30,8 тонн), свинину (8,66 тонн), баранину (4,85 тонн), а также мясные полуфабрикаты и субпродукты. Помимо этого, за два дня было продано 1,5 тонны полезных дикоросов, меда и около двух тонн свежей рыбной продукции.

Фото: минсельхоз Бурятии