Общество 19.12.2025 в 10:24

В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу

На ее создание страна получит кредит от Европейского банка  и грант от Люксембурга
Текст: Иван Иванов
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
Фото: архив «Номер один»
Кабинет министров Монголии обсудил проект закона о ратификации кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития для реализации проекта строительства Национального кардиологического центра и принял решение внести его на рассмотрение Великого Государственного Хурала. 

Проект будет реализован с 2026 по 2029 год с использованием кредита в размере 34,9 миллиона долларов США от Европейского банка реконструкции и развития и гранта в размере 22,5 миллиона доллар США от Великого Герцогства Люксембург. Проект предусматривает строительство больницы на 120 коек.

Строительство больницы увеличит количество хирургических, диагностических и смотровых кабинетов в 2-3 раза. В больнице также появятся отдельные отделения неотложной помощи, современные отделения визуализации, дневной стационар и реабилитационное отделение. Это также увеличит количество и виды базовой медицинской помощи и услуг без необходимости дублирования лабораторий, отделений визуализации, питания и санитарии.

Монголии удается получать крайне недорогие кредитные ресурсы (около 3% годовых) от стран ЕС для решения неотложных вопросов здравоохранения. Для пациентов из Бурятии это хорошая новость, поскольку через несколько лет рядом с нами появится новый кардиологический центр. Куда можно будет обращаться в сложных клинических случаях, поскольку его оснастят самым современным европейскими оборудованием.
Монголия

