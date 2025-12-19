В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу

Кабинет министров Монголии обсудил проект закона о ратификации кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития для реализации проекта строительства Национального кардиологического центра и принял решение внести его на рассмотрение Великого Государственного Хурала.Проект будет реализован с 2026 по 2029 год с использованием кредита в размере 34,9 миллиона долларов США от Европейского банка реконструкции и развития и гранта в размере 22,5 миллиона доллар США от Великого Герцогства Люксембург. Проект предусматривает строительство больницы на 120 коек.Строительство больницы увеличит количество хирургических, диагностических и смотровых кабинетов в 2-3 раза. В больнице также появятся отдельные отделения неотложной помощи, современные отделения визуализации, дневной стационар и реабилитационное отделение. Это также увеличит количество и виды базовой медицинской помощи и услуг без необходимости дублирования лабораторий, отделений визуализации, питания и санитарии.Монголии удается получать крайне недорогие кредитные ресурсы (около 3% годовых) от стран ЕС для решения неотложных вопросов здравоохранения. Для пациентов из Бурятии это хорошая новость, поскольку через несколько лет рядом с нами появится новый кардиологический центр. Куда можно будет обращаться в сложных клинических случаях, поскольку его оснастят самым современным европейскими оборудованием.