Ночью в Улан-Удэ прошла генеральная уборка снега

В ночь с 18 по 19 декабря на уборку улиц Улан-Удэ вышли шесть грейдеров, восемь тракторов-щёток и не менее десяти пескоразбрасывателей. К утру снег был убран на улицах Ботаническая, Лимонова, Балтахинова, Бабушкина, Терешковой, Боевая, проспектах 50-летия Октября, Строителей и Автомобилистов.

Напомним, что вчера в столице выпало около месячной нормы осадков и коммунальщики бросили все силы на борьбу со снегом.

- Более 20-ти пескоразбрасывающих машин с 4-х утра до позднего вечера просыпали перекрестки, пешеходные переходы и остановки. Более 20-ти фур и грузовиков вытянули на подъемах и спусках тягачи МУП «Управления трамвая», МУП «Городские маршруты» совместно с уборщиками и пескоразбрасывающими машинами КБУ. 150 дворников непрерывно продолжают работать над очисткой подъемов, переходов, лестниц и остановок, - рассказали в Комбинате по благоустройству.

Фото: КБУ