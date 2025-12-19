Общество 19.12.2025 в 11:03

Ночью в Улан-Удэ прошла генеральная уборка снега

Коммунальщики бросили все силы на уборку последствий снегопада
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ночью в Улан-Удэ прошла генеральная уборка снега

В ночь с 18 по 19 декабря на уборку улиц Улан-Удэ вышли шесть грейдеров, восемь тракторов-щёток и не менее десяти пескоразбрасывателей. К утру снег был убран на улицах Ботаническая, Лимонова, Балтахинова, Бабушкина, Терешковой, Боевая, проспектах 50-летия Октября, Строителей и Автомобилистов.

Напомним, что вчера в столице выпало около месячной нормы осадков и коммунальщики бросили все силы на борьбу со снегом.

- Более 20-ти пескоразбрасывающих машин с 4-х утра до позднего вечера просыпали перекрестки, пешеходные переходы и остановки. Более 20-ти фур и грузовиков вытянули на подъемах и спусках тягачи МУП «Управления трамвая», МУП «Городские маршруты» совместно с уборщиками и пескоразбрасывающими машинами КБУ. 150 дворников непрерывно продолжают работать над очисткой подъемов, переходов, лестниц и остановок, - рассказали в Комбинате по благоустройству.

Фото: КБУ

Теги
снег

Все новости

В Бурятии дотла сгорела ферма
19.12.2025 в 11:56
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
19.12.2025 в 11:54
Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства
19.12.2025 в 11:31
Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет
19.12.2025 в 11:26
Ночью в Улан-Удэ прошла генеральная уборка снега
19.12.2025 в 11:03
Открытие «Ленты» в Улан-Удэ вызвало ажиотаж
19.12.2025 в 10:46
55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
19.12.2025 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии дотла сгорела ферма
Всех животных успели эвакуировать
19.12.2025 в 11:56
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
Юному экологу вручили награду
19.12.2025 в 11:54
Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства
Мужчину заставили убирать свалку, к появлению которой он не имел никакого отношения
19.12.2025 в 11:31
Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет
Верность хранят в семье Беляевых
19.12.2025 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru