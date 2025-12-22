В Улан-Удэ подорожали корпоративы

В декабре 2025 года 49% компаний не планируют проводить новогодний корпоратив. Главной причиной такого решения является нехватка средств. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Актион финансы» (входит в группу «Актион»), на которые ссылаются «Ведомости».Среди других причин отказа от новогоднего корпоратива респонденты назвали замену традиционного торжества на другие формы праздника (18%). Например, подарки, премии и небольшие тимбилдинги без банкета. Преимуществом такого формата является то, что это бюджетнее и спокойнее, а сотрудники зачастую сами хотят «взять деньгами». В опросе приняли участие более 500 финансовых специалистов, занятых в сферах производства, торговли, транспорта и логистики. Должности респондентов – финдиректор и главный бухгалтер. Опрос охватывал всю Россию.«Ведомости» писали, что в 2024 году от новогоднего корпоратива отказалась каждая пятая опрошенная компания (20% респондентов). В тройке наиболее частых причин отказа названы: отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%). Кроме того, отказ от проведения корпоратива связывают с кризисами и сокращениями в компании (17%), невыполнением целей по финансовым показателям (11%), принципиальным отказом руководства и отсутствием интереса со стороны сотрудников (по 8%). Самым непопулярным ответом стали сложности с организацией (7%).В Улан-Удэ в этом году спрос на новогодние корпоративы также несколько снизился, в том числе из-за резкого роста цен в последние два года, когда в столице Бурятии рестораны и кафе подняли расценки примерно с 2 тысяч до 3-4 тыс. рублей на человека. Правда большинство ресторанов при этом расширило ассортимент концертных программ, но населению это не слишком понравилось, и многие компании либо отказались от предновогодних вечеров, либо перенесли их на постновогодние даты, когда цена на корпоративы несколько снижается.Добавил проблем и крайне негативный информационный фон в Улан-Удэ. Например, весь ноябрь и декабрь 2024 года соцсети разгоняли мощную волну, что, дескать, нечего праздновать Новый год, не время, лучше отправить деньги на социальные цели. Договорились до того, что праздник вообще не стоит отмечать, мол, живем в тяжелое время, не время улыбаться и праздновать. В результате бюджетники массово отказались от новогодних корпоративов, поддавшись чужому влиянию, а кафе и рестораны Улан-Удэ лишь во второй половине декабря сформировали новогоднюю сетку, которая изобиловала пустыми белыми графами.В этом году, несмотря на подорожание блюд, цены на корпоративы изменились незначительно, в среднем в пределах 10%. При этом популярные заведения начали варьировать с ценами от 3 до 5 тысяч и выше, в зависимости от дат, заполненности, величины компаний, спиртного, собственного или ресторанного, и т. д. Возможно, поэтому на фоне более высокой инфляции в Бурятии на основные товары и услуги народ потянулся в рестораны. И, потом, наблюдатели отмечают: население устало ждать и на что-то надеяться.- Мы несколько лет не отмечали. Вначале из-за ковида, потом из-за геополитики, но в этом году решили пойти всем коллективом, тем более что он у нас небольшой, всего 15 человек, поэтому это будет недорого, а сплочение коллектива достигается в том числе за счет совместных праздников. А какой самый главный праздник? Конечно, Новый год, - говорит директор небольшой улан-удэнской автосервисной компании.Представители ресторанной сферы говорят, что в этом году число заказов несколько снизилось, по сравнению с прошлым годом, однако ситуация вовсе не трагична, поскольку крупные компании в основном продолжают традицию совместных праздников. Поэтому в бюджет 4500 - 5000 рублей в «золотую» неделю конца декабря компании в основном уложатся. В целом население психологически устало от постоянного и уже многолетнего стресса. Поэтому вполне понятен разворот на празднование и встречу такого светлого и долгожданного праздника, как Новый год, а также на проводы в целом не слишком хорошего, мягко говоря, года.