Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет

В селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии живут супруги, которые любят друг друга уже 67 лет. О семье Николая Ивановича и Елизаветы Андреевны Беляевых рассказали в Минсоцзащиты республики.

Удивительная пара смогла пройти рука об руку через многие испытания и радости, сохраняя свои чувства и верность с февраля 1958 года. Семья поистине богатая – у Беляевых четверо детей, одиннадцать внуков, двенадцать правнуков и один праправнук.

В предстоящие выходные вся родня будет отмечать дни рождения отца и матери, им исполнится 95 лет и 94 года соответственно.

«Всю свою жизнь мы трудились на благо родного села. Муж – работая трактористом в местном колхозе. Его упорство и трудолюбие были примером для многих. Оба мы из эпохи непростых послевоенных лет, я посвятила себя работе библиотекаря в детском саду, старалась прививать деткам любовь к книгам», - отметила Елизавета Андреевна.