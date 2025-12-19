Общество 19.12.2025 в 11:31

Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства

Мужчину заставили убирать свалку, к появлению которой он не имел никакого отношения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства
Фото: архив «Номер один»
Северобайкальский городской суд рассмотрел иск заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора к местному жителю. В своем заявлении представитель надзорного ведомства указал, что на земельном участке гражданина обнаружена несанкционированная свалка. При этом данная земля входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории.

«Участок захламлен строительными отходами и отходами жизнедеятельности, что вызывает изменение естественного ландшафта, приводит к уничтожению плодородного слоя почвы и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду», - сообщил в иске заместитель прокурора. 

В качестве доказательств надзорщик приложил справку, составленную при выезде на место, и фото-таблицу. Из нее следовало, что на участке свалены строительные отходы, металлолом (кузов автомобиля), бытовой мусор и т.д. 

Сам ответчик на суд не явился, так что решение приняли без него. Иск прокурора был удовлетворен, а на уборку свалки гражданину дали ровно год. Вдобавок с него взыскали госпошлину в размере 3 тысяч рублей.

Узнав о решении суда, мужчина побежал с жалобой в Верховный суд Бурятии. В ней он настаивал на отмене решения первой судебной инстанции, полагая, что к участию в деле должны быть привлечены «ЭкоАльянс», городская администрация, а также должны быть установлены собственники мусора. Коллегия ВС РБ начла часть его доводов обоснованной, и приняла по делу новое решение. Впрочем, его суть от этого ничуть не изменилась.

«За содержание земельного участка отвечает его собственник. Нахождение мусора на его участке подтверждено, поэтому он обязан ликвидировать образовавшуюся на его участке самостийную свалку. Наличие мусора на смежных участках не влияет на обязанность ответчика убрать мусор с его земельного участка. Обнаружение таблички ветеринарной лечебницы, кузова автомобиля, регистрационных номеров от машины не означает, что мусор, отходы, брошенные на участке ответчика, принадлежат клинике и владельцу кузова, и они обязаны очистить участок ответчика, учитывая, что помимо названных там имеются другие отходы», - к такому выводу пришла апелляционная инстанция.

Также суд указал, что в случившейся ситуации виноват сам владелец земли, который не принял мер к ограждению участка, что позволяет посторонним лицам проходить через его территорию и захламлять ее. «Действия этих лиц не освобождают последнего от сохранения своего участка в надлежащем состоянии», - отметила Фемида.

Решение уже вступило в законную силу. Очистить свою землю от мусора мужчина должен до 1 ноября 2026 года.
Теги
мусор суд

Все новости

В Бурятии дотла сгорела ферма
19.12.2025 в 11:56
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
19.12.2025 в 11:54
Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства
19.12.2025 в 11:31
Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет
19.12.2025 в 11:26
Ночью в Улан-Удэ прошла генеральная уборка снега
19.12.2025 в 11:03
Открытие «Ленты» в Улан-Удэ вызвало ажиотаж
19.12.2025 в 10:46
55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
19.12.2025 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии дотла сгорела ферма
Всех животных успели эвакуировать
19.12.2025 в 11:56
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
Юному экологу вручили награду
19.12.2025 в 11:54
Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет
Верность хранят в семье Беляевых
19.12.2025 в 11:26
Ночью в Улан-Удэ прошла генеральная уборка снега
Коммунальщики бросили все силы на уборку последствий снегопада
19.12.2025 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru