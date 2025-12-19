Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства

Северобайкальский городской суд рассмотрел иск заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора к местному жителю. В своем заявлении представитель надзорного ведомства указал, что на земельном участке гражданина обнаружена несанкционированная свалка. При этом данная земля входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории.«Участок захламлен строительными отходами и отходами жизнедеятельности, что вызывает изменение естественного ландшафта, приводит к уничтожению плодородного слоя почвы и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду», - сообщил в иске заместитель прокурора.В качестве доказательств надзорщик приложил справку, составленную при выезде на место, и фото-таблицу. Из нее следовало, что на участке свалены строительные отходы, металлолом (кузов автомобиля), бытовой мусор и т.д.Сам ответчик на суд не явился, так что решение приняли без него. Иск прокурора был удовлетворен, а на уборку свалки гражданину дали ровно год. Вдобавок с него взыскали госпошлину в размере 3 тысяч рублей.Узнав о решении суда, мужчина побежал с жалобой в Верховный суд Бурятии. В ней он настаивал на отмене решения первой судебной инстанции, полагая, что к участию в деле должны быть привлечены «ЭкоАльянс», городская администрация, а также должны быть установлены собственники мусора. Коллегия ВС РБ начла часть его доводов обоснованной, и приняла по делу новое решение. Впрочем, его суть от этого ничуть не изменилась.«За содержание земельного участка отвечает его собственник. Нахождение мусора на его участке подтверждено, поэтому он обязан ликвидировать образовавшуюся на его участке самостийную свалку. Наличие мусора на смежных участках не влияет на обязанность ответчика убрать мусор с его земельного участка. Обнаружение таблички ветеринарной лечебницы, кузова автомобиля, регистрационных номеров от машины не означает, что мусор, отходы, брошенные на участке ответчика, принадлежат клинике и владельцу кузова, и они обязаны очистить участок ответчика, учитывая, что помимо названных там имеются другие отходы», - к такому выводу пришла апелляционная инстанция.Также суд указал, что в случившейся ситуации виноват сам владелец земли, который не принял мер к ограждению участка, что позволяет посторонним лицам проходить через его территорию и захламлять ее. «Действия этих лиц не освобождают последнего от сохранения своего участка в надлежащем состоянии», - отметила Фемида.Решение уже вступило в законную силу. Очистить свою землю от мусора мужчина должен до 1 ноября 2026 года.