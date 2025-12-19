Общество 19.12.2025 в 11:54

Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса

Юному экологу вручили награду
Текст: Карина Перова
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
Фото: РАЛХ

В Республиканском агентстве лесного хозяйства чествовали юного защитника природы из Улан-Удэ. Девятилетний Роман Соин с 2023 года вместе с мамой участвует в экологических акциях по уборке мусора в лесу и посадке деревьев.

Школьник получил благодарственное письмо за оказание содействия по предупреждению возникновения лесных пожаров на территории республики в пожароопасный сезон и личный вклад в сохранение, и преумножение лесных богатств.

«Бережное отношение к природе формируется с раннего детства, благодаря активному участию в деятельности лесников мальчик учится и понимает трудности профессии, её важность. Как рассказывает сам Рома, на посадках было сложно, посадить и вырастить дерево – тяжёлый физический труд», - прокомментировал главный лесничий Улан-Удэнского лесничества Бэлигтэ Рабданов.

экология

