Общество 19.12.2025 в 11:56
В Бурятии дотла сгорела ферма
Всех животных успели эвакуировать
Текст: Елена Кокорина
Вчера в Заиграевском районе Бурятии пожарные тушили пожар на ферме. Сообщение о горящих стайках, находящихся в 17 км от пожарной части №70 поселка Онохой, поступило огнеборцам 18 декабря.
- До прибытия пожарных, хозяином фермы все животные были эвакуированы, однако в результате пожара стайка была полностью уничтожена на общей площади 40 квадратных метров с обрушением кровли. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: ГО ЧС
Тегипожар