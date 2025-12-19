Общество 19.12.2025 в 11:56

В Бурятии дотла сгорела ферма

Всех животных успели эвакуировать
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дотла сгорела ферма

Вчера в Заиграевском районе Бурятии пожарные тушили пожар на ферме. Сообщение о горящих стайках, находящихся в 17 км от пожарной части №70 поселка Онохой, поступило огнеборцам 18 декабря.

- До прибытия пожарных, хозяином фермы все животные были эвакуированы, однако в результате пожара стайка была полностью уничтожена на общей площади 40 квадратных метров с обрушением кровли. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО ЧС

