В Бурятии дотла сгорела ферма

Вчера в Заиграевском районе Бурятии пожарные тушили пожар на ферме. Сообщение о горящих стайках, находящихся в 17 км от пожарной части №70 поселка Онохой, поступило огнеборцам 18 декабря.

- До прибытия пожарных, хозяином фермы все животные были эвакуированы, однако в результате пожара стайка была полностью уничтожена на общей площади 40 квадратных метров с обрушением кровли. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО ЧС