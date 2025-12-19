Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг

Хозяйство пчеловода и блогера из Бурятии Ильи Краснопеева победило в народном голосовании национальной премии «Агролидер 2025» в номинации «Лучшее малое предприятие», сообщили в Минсельхозпроде региона.

Фермера наградят в Москве на выставке «Агравия», которая пройдет с 21 по 22 января (6+). Илья отметил, что победа стала возможной благодаря единству и поддержке жителей республики. Он поблагодарил всех причастных.

«Я никого из пабликов не просил о поддержке – обратился только к своим подписчикам. И что вышло? Мы дважды переворачивали рейтинги (кажется, они просто не верили, что такое возможно), и в итоге я победил в национальной премии «Агролидеры России». Отрыв – 1000 голосов. Вы только вдумайтесь: никто в России даже близко не подошёл к этим цифрам!», - написал победитель.

Напомним, молодой человек является автором реалити-шоу «Илюхина ферма» (6+). Ранее Краснопеев играл в театре Виктюка в Москве, снимался в кино, работал в «Академии футбола» в Бразилии, бортпроводником в «Аэрофлоте», открывал хостел на Байкале. А потом ударился в пчеловодство.