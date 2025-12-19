Общество 19.12.2025 в 12:09

Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг

Илье Краснопееву удалось стать «Агролидером 2025»
A- A+
Текст: Карина Перова
Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

Хозяйство пчеловода и блогера из Бурятии Ильи Краснопеева победило в народном голосовании национальной премии «Агролидер 2025» в номинации «Лучшее малое предприятие», сообщили в Минсельхозпроде региона.

Фермера наградят в Москве на выставке «Агравия», которая пройдет с 21 по 22 января (6+). Илья отметил, что победа стала возможной благодаря единству и поддержке жителей республики. Он поблагодарил всех причастных.

«Я никого из пабликов не просил о поддержке – обратился только к своим подписчикам. И что вышло? Мы дважды переворачивали рейтинги (кажется, они просто не верили, что такое возможно), и в итоге я победил в национальной премии «Агролидеры России». Отрыв – 1000 голосов. Вы только вдумайтесь: никто в России даже близко не подошёл к этим цифрам!», - написал победитель.

Напомним, молодой человек является автором реалити-шоу «Илюхина ферма» (6+). Ранее Краснопеев играл в театре Виктюка в Москве, снимался в кино, работал в «Академии футбола» в Бразилии, бортпроводником в «Аэрофлоте», открывал хостел на Байкале. А потом ударился в пчеловодство.

Теги
агролидер голосование премия фермер

Все новости

Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания
19.12.2025 в 13:27
В Бурятии на остановке сбили подростка
19.12.2025 в 13:02
Из-за снега отменили рейс маршрута «Улан-Удэ – Кижинга»
19.12.2025 в 12:56
Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников
19.12.2025 в 12:39
В Улан-Удэ легковушка без госномеров протаранила «Львенка»
19.12.2025 в 12:37
Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг
19.12.2025 в 12:09
В Бурятии дотла сгорела ферма
19.12.2025 в 11:56
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
19.12.2025 в 11:54
Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства
19.12.2025 в 11:31
Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет
19.12.2025 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания
Награды отличившимся вручил мэр города
19.12.2025 в 13:27
Из-за снега отменили рейс маршрута «Улан-Удэ – Кижинга»
Людям пообещали вернуть деньги за билеты
19.12.2025 в 12:56
Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников
За ложные показания он сам попал под уголовное дело
19.12.2025 в 12:39
В Бурятии дотла сгорела ферма
Всех животных успели эвакуировать
19.12.2025 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru