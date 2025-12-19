Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников

В Бичурском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю, солгавшему суду. Мужчина пытался помочь друзьям, которых судили за разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба.

В зале суда он находился в качестве свидетеля, так как являлся очевидцем преступления.

- С целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности он дал суду заведомо ложные показания, отрицал факты нанесения участниками разбоя многочисленных ударов руками и ногами потерпевшим. Показания мужчины противоречили другим материалам дела, поэтому судом ему был вынесен обвинительный приговор, - сообщили в прокуратуре республики.

Бичурским районным судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Свой поступок он объяснил так: «Я не следил за происходящим, просто сидел в телефоне. В суде пытался помочь друзьям».

Фото: loon.site