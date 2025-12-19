Общество 19.12.2025 в 12:39

Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников

За ложные показания он сам попал под уголовное дело
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников

В Бичурском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю, солгавшему суду. Мужчина пытался помочь друзьям, которых судили за разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба.

В зале суда он находился в качестве свидетеля, так как являлся очевидцем преступления.

- С целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности он дал суду заведомо ложные показания, отрицал факты нанесения участниками разбоя многочисленных ударов руками и ногами потерпевшим. Показания мужчины противоречили другим материалам дела, поэтому судом ему был вынесен обвинительный приговор, - сообщили в прокуратуре республики.

Бичурским районным судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Свой поступок он объяснил так: «Я не следил за происходящим, просто сидел в телефоне. В суде пытался помочь друзьям».

Фото: loon.site

Теги
приговор

Все новости

Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания
19.12.2025 в 13:27
В Бурятии на остановке сбили подростка
19.12.2025 в 13:02
Из-за снега отменили рейс маршрута «Улан-Удэ – Кижинга»
19.12.2025 в 12:56
Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников
19.12.2025 в 12:39
В Улан-Удэ легковушка без госномеров протаранила «Львенка»
19.12.2025 в 12:37
Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг
19.12.2025 в 12:09
В Бурятии дотла сгорела ферма
19.12.2025 в 11:56
Девятилетний мальчик из Улан-Удэ спасает леса
19.12.2025 в 11:54
Жителю Бурятии придется за свой счет разгребать последствия чужого свинства
19.12.2025 в 11:31
Пара из Бурятии прожила вместе почти 70 лет
19.12.2025 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания
Награды отличившимся вручил мэр города
19.12.2025 в 13:27
Из-за снега отменили рейс маршрута «Улан-Удэ – Кижинга»
Людям пообещали вернуть деньги за билеты
19.12.2025 в 12:56
Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг
Илье Краснопееву удалось стать «Агролидером 2025»
19.12.2025 в 12:09
В Бурятии дотла сгорела ферма
Всех животных успели эвакуировать
19.12.2025 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru