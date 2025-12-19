Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания

- директор Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Олег Зайцев – Почетную грамоту Министерства просвещения.





За реализацию патриотических проектов, поддержку военнослужащих и их семей педагоги, спортсмены, работники культуры, общественники, ветераны, молодые и совсем юные горожане отмечены в десяти номинациях:





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в КДЦ «Рассвет» вручил награды горожанам, которые в течение года вносили вклад в сохранение исторической памяти, развитие гражданственности и любви к Родине.– Как сказал один философ: «Будущее закладывается в настоящем». И это есть план. И вот вместе с вами мы крупица за крупицей создавали основу нашего будущего – будущего всей нашей страны. Мы с вами провели десятки мероприятий: тематические выставки, фестивали, встречи с участниками Великой Отечественной войны, в школах проводили уроки мужества. И эти уроки нам помогали проводить участники специальной военной операции. Они на своем примере показывали, что значит быть настоящим патриотом своей Родины. И, несмотря на то, что Год патриотического воспитания заканчивается, эту работу мы будем проводить и в дальнейшем, – заявил Игорь Шутенков.- старший педагог детского сада № 41 «Ласточка» Ирина Коновалова – знак «Отличник просвещения»;- замдиректора школы №38 Марина Ханхараева – знак «Отличник просвещения»;– Без сохранения памяти, без сохранения нашей исторической традиции развитие и совершенствование невозможно. И мы знаем, что город всегда является основателем и флагманом развития в республике интересных идей, проектов. И, конечно, многие районы смотрят на вас. От души благодарю команду города, – отметила заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.- «Наследники памяти» – ученицы школы №58 Номина и Дари Дашиевы, школы №57 Амарсана Цыбигон и кадет Даниил Тудупов за проект «Мы помним Вас!» и издание электронной книги памяти Героев СВО Бурятии;- «Поколение добра» – член Совета ветеранов Улан-Удэнского ЛВРЗ Людмила Кротова;- «Будущее трудовой доблести» – директор Дома творчества Советского района Ирина Басхаева и заведующая детским садом №173 «Росинка» Татьяна Подтележникова за проекты по изучению героической истории родного города;- «Сила родной земли» – руководитель Центра по пошиву адаптивной одежды Марина Баранникова;- «Доблесть, честь и слава!» – тренер спорт школы №17 Найдан Найданов;- «Тепло родительского сердца» – председатель Союза Солдатских Родителей Бурятии Виктор Поплевин;- «Память сильнее времени» – главный библиотекарь библиотеки им. И. Калашникова Маргарита Баторова;- «Молодые патриоты» – командир студенческого военно-патриотического клуба «ТакТик», студент 4 курса ВСГУТУ Вадим Ведерников;- «Герои среди нас» – представители династии врачей, хирурги Владимир и Зоригто Балхановы.- «Хранители Вдохновения» – детская школа искусств №1 им. Л. Линховоина».Поздравляем всех победителей!