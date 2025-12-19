Общество 19.12.2025 в 14:23
«Я умоляла их быстрее приехать»
Сибирячка обвинила диспетчеров скорой в смерти супруга
Текст: КП-Новосибирск
Житель Новосибирской области Сергей Лихацкий в 60 лет страдал от хронической сердечной недостаточности: мужчина 17 лет назад перенес операцию по шунтированию и готовился к новой. Последние пять лет мужчину беспокоили давление и сердечные боли, наблюдался в поликлинике и получил направление на обследование. В ноябре 2023 года его поставили в очередь на операцию по шунтированию, назначили ее на февраль 2024 года. Но операции мужчина не дождался.
- Вечером 2 декабря 2023 года я пришла домой с работы, около 9 вечера муж пожаловался на слабость и пошёл спать. Около часа ночи Сергей проснулся с температурой выше 38,8, а через 5 минут она и вовсе поднялась до 39,2. Сначала мы думали, что у него простуда – она тоже очень опасна для сердечников. В 01:14 я стала дозваниваться в скорую помощь, говорила, что муж сердечник, ему предстоит операция. Диспетчер это проигнорировала, я просила вызвать бригаду, в ответ диспетчер давала рекомендации: «натереть водкой», «натереть водой», «дать парацетамол или аспирин». Я говорила им, что дома нет этих лекарств, умоляла приехать, потому что мужу становилось всё хуже. Три раза я просила вызвать бригаду, в 02:19 муж потерял сознание, я вызвала скорую в четвёртый раз, и только через 8 минут после этого диспетчер передала вызов, машину направили в 02:30. Но в 02:22 Сергей уже не дышал: скорая прибыла в 02:43, врачи не смогли реанимировать мужа, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Лихацкая.
Медики констатировали смерть мужчины. Позже новосибирские судмедэксперты установили: «причиной смерти явился отёк лёгких и головного мозга при болезни сердца, требовавшего экстренного медицинского вмешательства». В феврале 2024 года страховая компания провела экспертизу качества и нашла «нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования». Вдова с сыном подали иск в Центральный районный суд Новосибирска.
- Согласно правил оказания скорой медицинской помощи, бригада обязана была приехать в течение 20-ти минут и остановить отёк лёгких с помощью рецептурных препаратов, которые мы не могли приобрести в аптеке без рецепта. Суд назначил экспертизу в Санкт-Петербурге, они написали: «смерть Лихацкого С.В. обусловлена тяжестью и характером имевшихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы», - объяснила Лариса Петровна.
По словам вдовы, на опросе в суде эксперт заявил, что рекомендации диспетчера о растирании водкой есть в учебниках для врачей. Женщина стала опровергать: в научном издании «Руководство по скорой медицинской помощи: для врачей и фельдшеров» Верткина и Свешникова всё написано ровно наоборот. При бледной лихорадке и сильном жаре нельзя обтирать пациента раствором спирта, так как это может усилить централизацию кровообращения и ухудшить состояние пациента.
Суд в первом решении написал, что вызов скорой помощи осуществлялся на жилмассив, имеющий круглосуточные аптеки. Вдова доказала, что это не так - специально обратилась во все аптеки микрорайона «Снегири» и получила официальные ответы, что там даже нет круглосуточных аптек. Центральный районный суд отказал в иске, областной и кассационный суды поддержали это решение. Женщина подала иск в Верховный суд, сейчас она ждет, когда назначат дату слушаний.
- Я уверена, что наши обращения сначала проигнорировали. Не оказали мужу своевременную медицинскую помощь. Кроме того, нам долго не выдавали результат экспертизы качества ОМС, пришлось обращаться в Росздравнадзор. В итоге нарушение сроков было выявлено, если бы диспетчер была профессиональным специалистом, то оценила бы опасность и вызвала бригаду - тогда мужа могли бы спасти. Будем добиваться справедливости, - сообщила КП-Новосибирск Лариса Лихацкая.
