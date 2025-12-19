Общество 19.12.2025 в 14:23

«Я умоляла их быстрее приехать»

Сибирячка обвинила диспетчеров скорой в смерти супруга
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Я умоляла их быстрее приехать»
Фото: КП-Новосибирск
Житель Новосибирской области Сергей Лихацкий в 60 лет страдал от хронической сердечной недостаточности: мужчина 17 лет назад перенес операцию по шунтированию и готовился к новой. Последние пять лет мужчину беспокоили давление и сердечные боли, наблюдался в поликлинике и получил направление на обследование. В ноябре 2023 года его поставили в очередь на операцию по шунтированию, назначили ее на февраль 2024 года. Но операции мужчина не дождался.

- Вечером 2 декабря 2023 года я пришла домой с работы, около 9 вечера муж пожаловался на слабость и пошёл спать. Около часа ночи Сергей проснулся с температурой выше 38,8, а через 5 минут она и вовсе поднялась до 39,2. Сначала мы думали, что у него простуда – она тоже очень опасна для сердечников. В 01:14 я стала дозваниваться в скорую помощь, говорила, что муж сердечник, ему предстоит операция. Диспетчер это проигнорировала, я просила вызвать бригаду, в ответ диспетчер давала рекомендации: «натереть водкой», «натереть водой», «дать парацетамол или аспирин». Я говорила им, что дома нет этих лекарств, умоляла приехать, потому что мужу становилось всё хуже. Три раза я просила вызвать бригаду, в 02:19 муж потерял сознание, я вызвала скорую в четвёртый раз, и только через 8 минут после этого диспетчер передала вызов, машину направили в 02:30. Но в 02:22 Сергей уже не дышал: скорая прибыла в 02:43, врачи не смогли реанимировать мужа, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Лихацкая.

Медики констатировали смерть мужчины. Позже новосибирские судмедэксперты установили: «причиной смерти явился отёк лёгких и головного мозга при болезни сердца, требовавшего экстренного медицинского вмешательства». В феврале 2024 года страховая компания провела экспертизу качества и нашла «нарушение сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования». Вдова с сыном подали иск в Центральный районный суд Новосибирска.

- Согласно правил оказания скорой медицинской помощи, бригада обязана была приехать в течение 20-ти минут и остановить отёк лёгких с помощью рецептурных препаратов, которые мы не могли приобрести в аптеке без рецепта. Суд назначил экспертизу в Санкт-Петербурге, они написали: «смерть Лихацкого С.В. обусловлена тяжестью и характером имевшихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы», - объяснила Лариса Петровна.

По словам вдовы, на опросе в суде эксперт заявил, что рекомендации диспетчера о растирании водкой есть в учебниках для врачей. Женщина стала опровергать: в научном издании «Руководство по скорой медицинской помощи: для врачей и фельдшеров» Верткина и Свешникова всё написано ровно наоборот. При бледной лихорадке и сильном жаре нельзя обтирать пациента раствором спирта, так как это может усилить централизацию кровообращения и ухудшить состояние пациента.

Суд в первом решении написал, что вызов скорой помощи осуществлялся на жилмассив, имеющий круглосуточные аптеки. Вдова доказала, что это не так - специально обратилась во все аптеки микрорайона «Снегири» и получила официальные ответы, что там даже нет круглосуточных аптек. Центральный районный суд отказал в иске, областной и кассационный суды поддержали это решение. Женщина подала иск в Верховный суд, сейчас она ждет, когда назначат дату слушаний.

- Я уверена, что наши обращения сначала проигнорировали. Не оказали мужу своевременную медицинскую помощь. Кроме того, нам долго не выдавали результат экспертизы качества ОМС, пришлось обращаться в Росздравнадзор. В итоге нарушение сроков было выявлено, если бы диспетчер была профессиональным специалистом, то оценила бы опасность и вызвала бригаду - тогда мужа могли бы спасти. Будем добиваться справедливости, - сообщила КП-Новосибирск Лариса Лихацкая.
Теги
здравоохранение

Все новости

В Улан-Удэ стартует сезон в комплексе «Гора Орлиная»
19.12.2025 в 14:28
В Бурятии охранник ночного клуба загремел в колонию за жесткое избиение посетителя
19.12.2025 в 14:27
«Я умоляла их быстрее приехать»
19.12.2025 в 14:23
Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания
19.12.2025 в 13:27
В Бурятии на остановке сбили подростка
19.12.2025 в 13:02
Из-за снега отменили рейс маршрута «Улан-Удэ – Кижинга»
19.12.2025 в 12:56
Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников
19.12.2025 в 12:39
В Улан-Удэ легковушка без госномеров протаранила «Львенка»
19.12.2025 в 12:37
Группа поддержки пчеловода Бурятии дважды перевернула всероссийский рейтинг
19.12.2025 в 12:09
В Бурятии дотла сгорела ферма
19.12.2025 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ стартует сезон в комплексе «Гора Орлиная»
Он будет работать почти каждый день
19.12.2025 в 14:28
Улан-удэнцев наградили за вклад в Год патриотического воспитания
Награды отличившимся вручил мэр города
19.12.2025 в 13:27
Из-за снега отменили рейс маршрута «Улан-Удэ – Кижинга»
Людям пообещали вернуть деньги за билеты
19.12.2025 в 12:56
Житель Бурятии пытался выгородить в суде друзей-разбойников
За ложные показания он сам попал под уголовное дело
19.12.2025 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru