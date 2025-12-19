В Улан-Удэ стартует сезон в комплексе «Гора Орлиная»

В Улан-Удэ завтра в полдень состоится официальное открытие горнолыжного сезона в комплексе «Гора Орлиная». Он будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30 (понедельник – технический день).

Там снова подготовили две трассы: «Пионер» – для уверенных и подготовленных райдеров и «Школа» – склон для первых шагов и тренировок. Есть и отдельная тюбинг-зона.

На месте работают профессиональные инструкторы. Действует прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, а также с этого сезона – детских снегоходов.

Возрастное ограничение 0+