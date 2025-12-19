Общество 19.12.2025 в 15:27
С жителей Бурятии взыскали свыше полмиллиарда рублей долгов за услуги ЖКХ
Судебные приставы применяли меры принудительного исполнения
Текст: Карина Перова
С начала года судебные приставы взыскали с жителей Бурятии 543 млн рублей – это задолженность за услуги ЖКХ и ТЭК.
Так, 36-летний мужчина из Кижингинского района задолжал местной ресурсоснабжающей организации свыше 220 тысяч рублей. В отношении сельчанина применили меры принудительного исполнения, всю сумму взыскали с его банковских счетов.
«Граждане, имеющие задолженности по различным видам платежей, рискуют испортить в праздничные дни запланированный отдых, поскольку в отношении них может быть вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ», - отметили в УФССП по Бурятии.