Общество 19.12.2025 в 15:27

С жителей Бурятии взыскали свыше полмиллиарда рублей долгов за услуги ЖКХ

Судебные приставы применяли меры принудительного исполнения
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

С начала года судебные приставы взыскали с жителей Бурятии 543 млн рублей – это задолженность за услуги ЖКХ и ТЭК.

Так, 36-летний мужчина из Кижингинского района задолжал местной ресурсоснабжающей организации свыше 220 тысяч рублей. В отношении сельчанина применили меры принудительного исполнения, всю сумму взыскали с его банковских счетов.

«Граждане, имеющие задолженности по различным видам платежей, рискуют испортить в праздничные дни запланированный отдых, поскольку в отношении них может быть вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ», - отметили в УФССП по Бурятии.

