Общество 19.12.2025 в 15:44

В выходные по Бурятии ударят морозы до 44 градусов

В столице республике максимальная температура достигнет -30°
Текст: Елена Кокорина
В выходные по Бурятии ударят морозы до 44 градусов

Синоптики Бурятского гидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие выходные дни. В некоторых районах республики столбик термометра опустится до отметки -44 градуса, между тем в Улан-Удэ будет не холоднее -30.

20 декабря, в субботу, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По северному Прибайкалью и Баргузинской долине местами пройдет снег. Ветер западный с переходом на восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -27…-32°, местами -37…-42°. По Прибайкалью и Баргузинской долине -17…-22°. Днем температура воздуха будет -20…-25°, по Прибайкалью, юго-западу -9…-14°, а по крайнему северу -28…-33°.

21 декабря, в воскресенье, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине местами пройдет снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных до 14 м/с. Температура ночью -29…-34°, местами -39…-44°, по Прибайкалью, местами по юго-западу и югу -19…-24°. Днем температура воздуха -22…-27°, местами -12…-17°, а по крайнему северу -32…-37°.

Завтра, 20 декабря, в Улан-Удэ синоптики обещают погоду без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -28…-30°, днем -20…-22°.

Фото: Номер один

 

