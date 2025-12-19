Коммунальщики Улан-Удэ будут начеку в новогодние праздники

Все коммунальные службы администрации Улан-Удэ будут работать в праздничные дни в режиме повышенной готовности. Мэр города Игорь Шутенков сделал ряд поручений.

Так, градоначальник запретил в новогодние каникулы проводить плановые отключения коммунальных ресурсов за исключением работ, связанных с предотвращением или ликвидацией аварий.

С 30 декабря по 11 января специалисты и руководители КГХ, ресурсоснабжающих организаций, районных администраций дежурят по графику с ежедневными утренними штабами по жизнеобеспечению горожан.

Всем ресурсоснабжающим предприятиям столицы Бурятии наказано в полном объеме заготовить материально-технические ресурсы и горюче-смазочные материалы. А также подготовить автотранспорт и технику, определить водителей.

Усилят работу диспетчерских служб и аварийных бригад. Специалисты будут дежурить круглосуточно, в случае внештатной ситуации оперативно прибудут на место.

Также в праздничные дни организуют работу «горячей линии» по вопросам ЖКХ и обеспечат оперативную реакцию служб на обращения граждан.

«В связи с увеличением количества твердого бытового мусора на контейнерных площадках в новогодние праздники поручил Комитету городского хозяйства отработать с региональным оператором ООО «Экоальянс» усиление работы по вывозу отходов», - заключил Игорь Шутенков.