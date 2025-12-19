Как женщине достичь успеха в карьере

Хочу — расту по вертикали, хочу — развиваюсь горизонтально, а хочу — создаю собственный проект. Современные возможности кажутся безграничными, но на пути женщин в карьере по-прежнему стоят стереотипы, страх выгорания и сложный выбор между амбициями и личной жизнью. В чём заключаются особенности женской карьеры и какие советы стоит услышать, когда ставишь своей целью профессиональный успех?

Современный рынок труда стремительно меняется, но стереотипы о «женской роли» в профессиональной среде всё ещё оказывают влияние на решения, которые женщины принимают ежедневно. От сомнений в своих силах до внешних ограничений — путь к карьерным высотам нередко оказывается сложнее, чем кажется.

Мы поговорили с тремя экспертами, которые видят процесс построения карьеры с разных ракурсов: HR-консультантом, психологом и директором, которая прошла путь от специалиста младшего звена до директора.

Анастасия Ипатова, основатель кадрового агентства, 18 лет управленческого опыта, карьерный консультант, 700+ сессий в год. Знает все о подборе персонала, грамотной и эффективной карьерной стратегии роста и поиске себя через профессиональную реализацию.

1. Как научиться продвигать себя на рынке труда и грамотно заявлять о себе, своих успехах и требованиях при трудоустройстве на работу?

Женщины часто сами не умеют правильно себя показать и усилить позицию на собеседовании. Что конкретно имеет смысл делать? Важно понимать, что рынок труда – это прежде всего рынок, и на нём побеждает тот, кто действует согласно регламентам продажи, позиционирует себя твёрдо, показывает результаты своего труда с кейсами, цифрами, параметрами и своей зоной влияния на это.

Идя на интервью, первое – надо знать, что ты конкретно умеешь делать и какие ценные навыки имеешь. Второе – смело, напрямую транслировать свои достижения рынку, уметь позиционировать себя очень твёрдо, экспертно, без гендерных подразделений, делая ставку на бизнес-показатели.

2. Карьерный рост – это больше про удачу или труд?

Однозначно, труд. Я не знаю ни одного человека, который может говорить, что ему успех свалился на голову. За этим всегда стоит дисциплина, цель и фокусное внимание на решение этого вопроса.

3. Каковы, на ваш взгляд, ключевые различия в том, как мужчины и женщины проходят переход от роли специалиста к руководящей позиции? Какие навыки женщине критически важно развить для этой трансформации?

Между управленческой позицией мужчины и женщины есть стереотипный гэп, который навязан обществом и часто транслируется самими мужчинами и женщинами в индивидуальной роли. Какие навыки критично важно развивать для этой трансформации? Целеполагание, декомпозиция целей, понимание экономики, понимание своей роли и вклада, способность нести ответственность и брать её на себя, эмоциональное выстраивание отношений с разными людьми на разных уровнях, неиспользование своего гендера для достижения целей.

Здесь я бы сделала отдельный акцент. Успешная карьера – это не только про результаты, это именно про коммуникации, наращивание внутренней уверенности, гибкости, адаптивности, способности давать результат. Это всё даёт на выходе успех.

4. Что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят построить карьеру?

Прежде всего чётко понимайте свои цели и умейте находить ресурсы для них.

У нас долгое время было принято: либо карьера, либо семья. Сейчас же эта пограничное чёрно-белое восприятие смещается в сторону разнообразия цветов. Есть масса способов строить карьеру, имея внутренний баланс, проживая жизнь женщины, матери, жены. И самое главное, наконец появляется принятие того, что я могу играть любую роль, могу выбрать семью, могу не выбрать, могу совмещать, могу выбрать только карьеру, в этом не должно быть вины за свой выбор.

Инесса Космакова, действующий психолог, магистр психолого-педагогических наук педагог-психолог. Более 10 лет практики. Работает с обширным кругом запросов, в том числе низкой самооценкой, личностными кризисами и выгоранием, самоопределением и поиском себя.



1. До сих пор женщины в корпоративной среде сталкиваются с самыми разными преградами: стереотипами, более высокими требованиями, заботой о семье и другими. Как можно преодолеть этот «стеклянный потолок»?

Не ждите, пока кто-то другой «разобьёт потолок», изменит стереотипы и даст разрешение, стройте лестницу сами, и делайте это так, как комфортно вам. Требования от общества будут всегда, и чтобы ты не делала, всегда найдутся недовольные, а ведь всем не угодишь, правда? В этом случае лучше угодить самому важному человеку – себе! Поэтому поддерживайте профессиональные связи, ищите менторов (в том числе мужчин), открыто заявляйте о своих амбициях и достижениях. Женщинам часто мешает скромность, а не отсутствие компетенций. И в этом процессе важно – не стремиться быть «лучше всех», достаточно быть уверенной в своей ценности.

2. Еще один из самых частых барьеров — это «синдром самозванца». Почему, на ваш взгляд, женщины особенно подвержены этому чувству, и какие практические шаги могут помочь поверить в свою компетентность?

Синдром самозванца — нормальное, я бы даже сказала типичное, явление, а не диагноз. Он говорит не о слабости, а о высоком уровне осознанности и ответственности. Женщины чаще сталкиваются с ним из-за социального давления, которое транслирует, что нужно быть идеальной везде. И важно понимать, что «синдром самозванца», наиболее вероятно, никуда не денется и я предлагаю не бороться с ним, а подружиться.

Замечайте, что сомнение — это не враг, а напоминание о росте. Ведите «дневник достижений»: фиксируйте успехи, обратную связь, благодарности. Учитесь принимать комплименты без оправданий. И главное: сравнивайте себя не с другими, а с собой год назад.

3. Как руководительницам и женщинам, которые строят карьеру, соблюдать work-life balance? И возможно ли это, если работа занимает очень много сил, времени и эмоциональных ресурсов?

Строгий баланс сфер – это ещё один миф, который создает дополнительное давление на женщин. Work-life balance – это не баланс «весов», а баланс энергии и смыслов. Безусловно невозможно быть в равновесии каждый день, в некоторые периоды жизни карьера будет требовать больше ресурсов, в другие больше энергии будет уходить на семью и личные интересы. И это нормально.

Что может помочь в построении баланса? Планируйте не только дела, но и отдых. Делегируйте задачи без чувства вины. И ещё можно придумать «свои» ритуалы восстановления, для кого-то это творчество или спорт, а для кого-то – просто побыть в тишине.

4. Что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят построить карьеру в наши дни?

Слушайте себя и верьте себе, всё, что говорят другие – это их проекции и страхи, которые не имеют к вам никакого отношения. Не ищите разрешения быть амбициозной, если чего-то хотите – делайте.

Постоянно обучайтесь и не бойтесь менять направление. Делайте это в первую очередь для себя, ведь в современном мире карьера – это уже скорее не «лестница», а «лабиринт».

Помните о своих границах, говорите «нет» тем задачам и делам, которые не входят в ваши приоритеты – это один из ключевых навыков сохранения энергии.

Будьте добрее и нежнее к себе. Карьера – это не спринт, а марафон, на котором можно делать перерывы и ошибки, уставать и менять направление. Ваша забота о себе – это основа долгосрочного успеха.

И в заключении хочется сказать, что не обязательно «быть самой сильной и успешной», достаточно быть настоящей и живой.

Мария Крылова, директор регионального отделения МегаФона в Забайкальском крае. Пришла в компанию более 10 лет назад специалистом колл-центра и за это время достигла должности руководителя целого отделения. На себе испытала построение карьеры с нуля, работу в мужском коллективе, совмещение профессиональной и личной сфер жизни.



1. Что каждый раз продвигало вас по карьерной лестнице и встречались ли вам как женщине на пути преграды?

Что продвигало? Обстоятельства. А кто? Коллеги, я им действительно благодарна за поддержку, помощь и доверие. Не скажу, что всё происходило само собой, всё же достичь продвижения от небольшой позиции к руководителю невозможно без усилий и кропотливого труда, но внешние факторы не создавали особых барьеров, а даже подталкивали к развитию. Однако сложнее всего было решиться на должность директора регионального отделения и вникнуть в те отрасли, в которые раньше не погружалась и не разбиралась вообще.

Самая большая преграда существует только у нас в голове, сейчас женщина может быть на любой должности, если реально этого захочет и у неё будут ресурсы.

2. Чувствуете ли вы иное отношение к вам как к женщине-руководителю, с которым не сталкиваются мужчины?

Чтобы оценить это в полной мере, мне надо побыть в «шкуре» мужчины, и ещё многое зависит от конкретной компании. Лично я особо подобных проблем не ощущаю, единственное, заслужить доверие мужчин в технических вопросах сложнее, но всё можно обсудить и доказать. К каждому сотруднику и подчинённому можно найти подход и выстроить правильные рабочие отношения.

Отмечу, что деловую культуру в основном чаще нарушают сами женщины. Работа есть работа. Корпоративный мир требует строгой дисциплины, твёрдости, уверенности, спокойствия и беспристрастности.

3. Удаётся ли сохранять баланс работы и личной жизни?

Конечно, мне бы хотелось больше проводить времени с семьёй. Порой отпуск у меня только «на бумаге», да и в выходные не могу просто выключить телефон и быть не на связи.

В этом вопросе надо понимать: ставить приоритет всё же придётся. Быть супергероиней, которая успевает абсолютно всё, невозможно. Не получится распределить время и ресурсы 50 на 50, чтобы всего хватило поровну и на личную жизнь, и на работу. Но совмещать можно, просто отдавать 70 на 30, 80 на 20, а если получится и 60 на 40. Или, наоборот, смотря, кем именно вы хотите реализоваться в жизни.

4. Что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят построить карьеру в наши дни?

Совет: ничего не бояться! Если жизнь даёт возможность, то она даст и ресурсы, и надежных рядом людей.

И никогда не недооценивайте свои достижения. Признаюсь, у меня до сих пор есть такая проблема, это увечье нашего советского воспитания. Раньше нас учили быть скромнее, не хвастаться, не просить, поэтому во взрослой жизни сложно перестроиться. Как я стараюсь с этим работать? Смотрю на успешных женщин, с которыми я знакома, стараюсь перенимать их опыт и манеру поведения.

