Депутат из Бурятии получил «корочку» тренера по футболу

Депутат Народного Хурала Бурятии Максим Бувалин стал дипломированным тренером-преподавателем по футболу. По его словам, летом он спонтанно решил получить такое дополнительное образование.

Парламентарий и бывший футболист учился дистанционно, в удобное для себя время. Помогли и оставшиеся в голове школьные знания. Признался, что с некоторыми темами пришлось повозиться – штудировать информацию по вечерам и ночам.

«Завершил образовательную программу на «отлично» и даже раньше положенного времени. Теперь смело могу отмечать День тренера», - написал Бувалин в своем телеграм-канале.