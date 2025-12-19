Общество 19.12.2025 в 16:40
Депутат из Бурятии получил «корочку» тренера по футболу
Допобразование прошел Максим Бувалин
Текст: Карина Перова
Депутат Народного Хурала Бурятии Максим Бувалин стал дипломированным тренером-преподавателем по футболу. По его словам, летом он спонтанно решил получить такое дополнительное образование.
Парламентарий и бывший футболист учился дистанционно, в удобное для себя время. Помогли и оставшиеся в голове школьные знания. Признался, что с некоторыми темами пришлось повозиться – штудировать информацию по вечерам и ночам.
«Завершил образовательную программу на «отлично» и даже раньше положенного времени. Теперь смело могу отмечать День тренера», - написал Бувалин в своем телеграм-канале.
Тегидепутат футбол тренер образование