Общество 19.12.2025 в 17:10

Улан-Удэ получил 30 новых автобусов

Их приобрели за счет льготного лизинга
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

В автопарк общественного транспорта Улан-Удэ поступило 30 новых автобусов среднего класса. Их приобрели за счет льготного лизинга АО «ГТЛК» в рамках нового федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Подчеркивается, что стоимость контракта составила 419 млн руб. По нацпроекту 40% возместили из федерального бюджета, оставшаяся сумма распределена между республиканским и местным бюджетом в соотношении 97% на 3%.

С обновлением автопарка коллектив МУП «Городские маршруты» поздравил глава Бурятии. Алексей Цыденов напомнил, что при поддержке президента России в город по разным программам поставили уже 209 автобусов.

«В следующем году еще будем закупать. Мы знаем, что сегодня остро стоит вопрос общественного транспорта, интервалов движения, выдержки расписания. Это, конечно, сказывается на том, что люди хотят, чтобы качество общественных перевозок было выше. Есть вопросы нехватки водителей, но и много таких организационных, но все равно движемся, не стоим на месте, парк пополняем, перевозки развиваем и будем двигаться дальше. Поддержка есть, финансирование по разным программам есть, поэтому будем двигаться вперед, будем наращивать наш парк общественного транспорта и повышать качество перевозок», - прокомментировал руководитель региона.

По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в следующем году для города планируют закупить дополнительно 93 новых автобуса. Он подчеркнул, что новая техника хорошо зарекомендовала себя пассажирам.

Новые автобусы задействуют на маршрутах: № 100 «Ул. Денисова - 3-й участок ст. Дивизионная»; - № 95А «мкр. Энергетик - ул. Терешковой»; - № 51 «мкр. Восточный – ул. Куйбышева»; - № 92 мкр. Стеклозавод - пл. Советов - Мемориал Победы»; - № 1 «115 мкр. – ул. Советская»; - № 2 «мкр. Заречный – мкр. Мясокомбинат»; - № 21А «мкр. Восточный – поликлиника № 3»; - № 46А «мкр. Исток – мкр. Батарейка»; - № 59 «Петангон – мкр. Тальцы».

В мэрии Улан-Удэ пояснили, что распределение автобусов возможно на иные направления с учетом возникающей транспортной потребности населения, уровня пассажиропотока, технических, кадровых и финансовых ресурсов муниципального предприятия.

