Лучшие способы получить ВНЖ Испании в 2025 году

В 2025 году Испания по-прежнему остаётся одним из самых популярных направлений для переезда среди жителей Украины, России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Мягкий климат, качественная медицина, международные школы и понятные миграционные правила делают страну привлекательной для семей, удалённых специалистов и предпринимателей.

При этом важно учитывать: миграционные программы обновляются, требования становятся строже, а после закрытия «золотой визы» выбор правильного типа вида на жительство стал критически важным. Ниже — три формата, которые действительно работают в 2025 году.

1. ВНЖ без права на работу для финансово независимых лиц

ВНЖ для финансово независимых граждан — один из самых стабильных и предсказуемых вариантов. Она позволяет жить в Испании, обучать детей и пользоваться системой здравоохранения, но не даёт права работать в испанской компании. Доход при этом может быть любым — главное, чтобы он поступал из-за рубежа.

Финансовые требования в 2025 году:

● от 28 800 евро в год (≈ 2 400 евро в месяц) на основного заявителя;

● 7 200 евро в год на каждого члена семьи.

На практике консульства положительно смотрят на доход доход с запасом — 2 600–2 800 евро в месяц.

Срок оформления: в среднем 1–3 месяца.

Плюсы: прозрачные правила, подходит семьям, даёт путь к постоянному виду на жительство и гражданству.

Минусы: нельзя работать в Испании, требуется проживать не менее 183 дней в году.

Неприбыльную визу чаще всего выбирают семьи с удалённым доходом, владельцы активов, а также пенсионеры и люди, рано вышедшие на пенсию.

2. Виза цифрового кочевника: ВНЖ для удалённых специалистов

Виза для цифровых кочевников — главный миграционный тренд последних лет. Формат рассчитан на специалистов в сфере информационных технологий, дизайнеров, маркетологов, аналитиков и предпринимателей, работающих на иностранные компании или клиентов.

Доход: от ≈ 2 350–2 400 евро в месяц, плюс доплаты на членов семьи.

Важно подтвердить стабильные контракты, профильный опыт или образование, а также финансовую устойчивость.

Ключевое преимущество визы для цифровых кочевников — возможность перейти на специальный налоговый режим («закон Бекхэма») с фиксированной ставкой 24 % и льготами на зарубежные доходы.

Сроки: от 20 дней при подаче в Испании до 1 месяца через консульство.

3. Стартап-виза: вид на жительство для предпринимателей

Этот тип вида на жительство предназначен для основателей проектов, способных принести Испании экономическую или технологическую ценность. Чаще всего речь идёт о стартапах в сфере информационных технологий, финансовых технологий, образовательных технологий, «зелёных» технологий и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Проект оценивается по уровню инновационности, масштабируемости и потенциалу создания рабочих мест. Экспертизу обычно проводит государственная структура ENISA (Национальная компания инноваций).

Сроки: в среднем 2–4 месяца.

Формат подходит основателям проектов, предпринимателям в сфере информационных технологий и владельцам бизнеса, которые хотят закрепиться на рынке Европейского союза и развивать проект в Европе.

Компания iWorld сопровождает клиентов на всех этапах: от выбора оптимального типа вида на жительство до получения карты резидента. Мы проверяем доходы и документы, готовим к подаче и помогаем избежать отказов — особенно с учётом ужесточений 2025 года.

Фото: нейросеть

Реклама. ООО "ЛИНК АЙВОРЛД" ИНН 5024188431

Erid: 2SDnjdAKzEt