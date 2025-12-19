Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов

Прямая линия с президентом России продлилась почти 4,5 часа. Всего поступило свыше трех миллионов обращений граждан по различным сферам. Бурятию представляли три журналиста: Юлия Олзобева (ГТРК «Бурятия»), Аревик Сафарян («Информ Полис») и Алтана Мункуева («АТВ»). Но задать вопросы им не удалось.

СВО

Путин заявил о большом потоке добровольцев в ВС РФ – более 400 тыс. человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году. Сегодня в зоне спецоперации находятся около 700 тысяч военнослужащих, большая часть которых являются представителями поколения 90-х.

Группировка «Восток» быстрыми темпами двигается по Запорожской области, освобождая населенные пункты.

Президент также рассказал о создании координирующего центра по поиску пропавших бойцов СВО. Благодаря этой работе число лиц в розыске с начала года сократилось на 50%, а в сравнении с прошлыми показателями – в три раза.

Семья

Президент России сообщил, что коэффициент рождаемости в стране составляет 1,4% , а необходимо добиться 2%. «Нужно, чтобы рождение ребенка стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», - добавил Владимир Путин.

К слову, для Бурятии и ряда других регионов наиболее актуальной оказалась тема справедливости системы начисления детских пособий. Лидер страны заявил, что правительству необходимо проработать вопрос продления пособий по уходу за ребёнком до трёх лет. Основная сложность, по его словам, связана с бюджетными ограничениями. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки.

Также Путин призвал продлить время работы детсадов. Например, до 8 вечера. Однако в таких случаях потребуется увеличивать число воспитателей. А при реновации детсадов нужно сразу решать вопрос создания ясельных групп.

Главные заявления Владимира Путина:

Уровень безработицы в стране сейчас составляет 2,2%, а зарплаты за год выросли на 4,5%;

Решение ЦБ о снижении ставки до 16% направлено на таргетирование инфляции;

«Надеемся, что утильсбор не бесконечен»;

«Россия добилась полного цифрового суверенитета», - так Путин оценил запуск мессенджера Max;

Нужно, чтобы рождение детей стало модным;

Президент призвал продлить время работы детсадов, например, до 8 вечера, но отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей;

В зоне спецоперации находится 700 тыс. бойцов;

Ограничения мобильной связи призваны минимизировать опасность при налетах дронов;

Путин согласился, что "надо заканчивать" с передачами про Украину – "надо свои проблемы решать".

Выступление российского лидера на Прямой линии прокомментировал глава Бурятии. «Конечно, такое общение нужно всей стране – когда сложные вопросы не замалчиваются, когда есть прямой разговор и понимание, куда мы идём, ради чего держимся вместе и за что сегодня боремся», - написал Алексей Цыденов.