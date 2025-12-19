Общество 19.12.2025 в 22:00

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов

Всего поступило свыше трех миллионов обращений
A- A+
Текст: Карина Перова
Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов
Фото: скриншот трансляции (РИА Новости)

Прямая линия с президентом России продлилась почти 4,5 часа. Всего поступило свыше трех миллионов обращений граждан по различным сферам. Бурятию представляли три журналиста: Юлия Олзобева (ГТРК «Бурятия»), Аревик Сафарян («Информ Полис») и Алтана Мункуева («АТВ»). Но задать вопросы им не удалось.

СВО

Путин заявил о большом потоке добровольцев в ВС РФ – более 400 тыс. человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году. Сегодня в зоне спецоперации находятся около 700 тысяч военнослужащих, большая часть которых являются представителями поколения 90-х.

Группировка «Восток» быстрыми темпами двигается по Запорожской области, освобождая населенные пункты.

Президент также рассказал о создании координирующего центра по поиску пропавших бойцов СВО. Благодаря этой работе число лиц в розыске с начала года сократилось на 50%, а в сравнении с прошлыми показателями – в три раза.

Семья

Президент России сообщил, что коэффициент рождаемости в стране составляет 1,4% , а необходимо добиться 2%. «Нужно, чтобы рождение ребенка стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», - добавил Владимир Путин.

К слову, для Бурятии и ряда других регионов наиболее актуальной оказалась тема справедливости системы начисления детских пособий. Лидер страны заявил, что правительству необходимо проработать вопрос продления пособий по уходу за ребёнком до трёх лет. Основная сложность, по его словам, связана с бюджетными ограничениями. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки.

Также Путин призвал продлить время работы детсадов. Например, до 8 вечера. Однако в таких случаях потребуется увеличивать число воспитателей. А при реновации детсадов нужно сразу решать вопрос создания ясельных групп.

Главные заявления Владимира Путина:

Уровень безработицы в стране сейчас составляет 2,2%, а зарплаты за год выросли на 4,5%;

Решение ЦБ о снижении ставки до 16% направлено на таргетирование инфляции;

«Надеемся, что утильсбор не бесконечен»;

«Россия добилась полного цифрового суверенитета», - так Путин оценил запуск мессенджера Max;

Нужно, чтобы рождение детей стало модным;

Президент призвал продлить время работы детсадов, например, до 8 вечера, но отметил, что потребуется увеличивать число воспитателей;

В зоне спецоперации находится 700 тыс. бойцов;

Ограничения мобильной связи призваны минимизировать опасность при налетах дронов;

Путин согласился, что "надо заканчивать" с передачами про Украину – "надо свои проблемы решать".

Выступление российского лидера на Прямой линии прокомментировал глава Бурятии. «Конечно, такое общение нужно всей стране – когда сложные вопросы не замалчиваются, когда есть прямой разговор и понимание, куда мы идём, ради чего держимся вместе и за что сегодня боремся», - написал Алексей Цыденов.

Теги
прямая линия Владимир Путин

Все новости

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов
19.12.2025 в 22:00
Путин: зарплаты за 2025 год выросли на 4,5%
19.12.2025 в 17:58
В России идет прямая линия с президентом России
19.12.2025 в 17:50
Лучшие способы получить ВНЖ Испании в 2025 году
19.12.2025 в 17:25
Улан-Удэ получил 30 новых автобусов
19.12.2025 в 17:10
Депутат из Бурятии получил «корочку» тренера по футболу
19.12.2025 в 16:40
Как женщине достичь успеха в карьере
19.12.2025 в 16:25
В Улан-Удэ подвыпивший в баре мужчина разнес ногой силомер
19.12.2025 в 16:13
Коммунальщики Улан-Удэ будут начеку в новогодние праздники
19.12.2025 в 15:53
В выходные по Бурятии ударят морозы до 44 градусов
19.12.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В России идет прямая линия с президентом России
Владимиру Путину поступило почти 3 млн вопросов
19.12.2025 в 17:50
Лучшие способы получить ВНЖ Испании в 2025 году
Три формата, которые сейчас действительно работают
19.12.2025 в 17:25
Улан-Удэ получил 30 новых автобусов
Их приобрели за счет льготного лизинга
19.12.2025 в 17:10
Депутат из Бурятии получил «корочку» тренера по футболу
Допобразование прошел Максим Бувалин
19.12.2025 в 16:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru