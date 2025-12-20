Жители Бурятии направили Владимиру Путину порядка 12 тысяч обращений

Жители Бурятии направили на Прямую линию с Владимиром Путиным порядка 12 тысяч обращений. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта. Для сравнения, в 2024 году от региона поступило 13,5 тыс. вопросов, большая часть из которых сейчас решена.

В 2025 году больше всего жителей республики волновала социальная сфера – зафиксировано множество обращений от семей с детьми. Также актуальна тема доступности медицины и социальных выплат. На втором месте были вопросы специальной военной операции, далее следуют жилье и инфраструктура.

«По возрастному составу больше половины обратившихся к президенту, это люди старше 56 лет. Жители с 36-55 лет обращаются реже, и замыкает круг молодежь с 18-35 лет», - заключили в ОНФ по Бурятии.

Напомним, Прямая линия с президентом России длилась почти 4,5 часа. Всего люди адресовали ему свыше 3 млн вопросов.