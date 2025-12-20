В Бурятии поймали водителя, влетевшего в школьный автобус

В Иволгинском районе Бурятии полицейские поймали водителя автомобиля «Тойота Аллион», который 17 декабря влетел в школьный автобус, где находились 8 детей. Одному ребенку понадобилась медпомощь.

ДТП случилось на пересечении улиц Лебедева и Октябрьская в селе Иволгинск – автомобилист не уступил дорогу. После аварии он скрылся.

Виновником оказался 36-летний местный житель. У него нет прав, поэтому он и покинул место ДТП – испугался последствий вождения без соответствующего удостоверения.

«На мужчину составлен ряд административных протоколов по ч. 1 ст 12.7, ч.2 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.13, ч. 2 ст. 12.37, ст. 12.1.1 КОаП РФ. По результатам проверки будет вынесено правовое решение», - отметили в МВД по Бурятии.