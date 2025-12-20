Общество 20.12.2025 в 09:47

В Бурятии поймали водителя, влетевшего в школьный автобус

У мужчины не было прав
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии поймали водителя, влетевшего в школьный автобус
Фото: МВД по Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии полицейские поймали водителя автомобиля «Тойота Аллион», который 17 декабря влетел в школьный автобус, где находились 8 детей. Одному ребенку понадобилась медпомощь.

ДТП случилось на пересечении улиц Лебедева и Октябрьская в селе Иволгинск – автомобилист не уступил дорогу. После аварии он скрылся.

Виновником оказался 36-летний местный житель. У него нет прав, поэтому он и покинул место ДТП – испугался последствий вождения без соответствующего удостоверения.

«На мужчину составлен ряд административных протоколов по ч. 1 ст 12.7, ч.2 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.13, ч. 2 ст. 12.37, ст. 12.1.1 КОаП РФ. По результатам проверки будет вынесено правовое решение», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
авария школьный автобус

Все новости

Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион
20.12.2025 в 10:43
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
20.12.2025 в 10:16
В Бурятии поймали водителя, влетевшего в школьный автобус
20.12.2025 в 09:47
Жители Бурятии направили Владимиру Путину порядка 12 тысяч обращений
20.12.2025 в 09:31
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 декабря 2025 года
20.12.2025 в 08:07
В Улан-Удэ жители дома стали заложниками лживой экспертизы
20.12.2025 в 08:00
Спортсмены Бурятии оказались в центре международного скандала
20.12.2025 в 07:00
Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась больше четырех часов
19.12.2025 в 22:00
Путин: зарплаты за 2025 год выросли на 4,5%
19.12.2025 в 17:58
В России идет прямая линия с президентом России
19.12.2025 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион
Мужчине вынесли приговор за хищение почти трех тонн ценного камня
20.12.2025 в 10:43
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
Их и других школьников, совершивших подвиги, наградили медалями
20.12.2025 в 10:16
Жители Бурятии направили Владимиру Путину порядка 12 тысяч обращений
Больше всего людей волновала социальная сфера
20.12.2025 в 09:31
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 декабря 2025 года
Расклад по знакам зодиака
20.12.2025 в 08:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru