Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион

В Тункинском райсуде в Бурятии вынесли приговор 44-летнему местному жителю, который незаконно добыл 2,9 тонн природного нефрита стоимостью 55,2 млн рублей.

Все произошло в ноябре 2024 года в Окинском районе возле села Орлик. У мужчины не было лицензии на пользование недрами. Чтобы вывезти ценный камень, он нанял вертолет (заключил договор с авиакомпанией), который совершил два рейса. А также привлек к делу знакомых, заверив, что все легально – якобы у него имелся договор подряда с лицензиатом, разрешающий добывать нефрит.

Мужчину признали виновным по двум статьям – ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча нефрита в крупном размере) и ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение и перевозка самовольно добытого нефрита).

«Тункинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Изъятый нефрит обращен в доход государства», - отметили в прокуратуре Бурятии.