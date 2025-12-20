Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»

Накануне волонтеры из Бурятии сформировали очередные 2 фуры с гуманитарной помощью бойцам СВО. Свою лепту внесли народное движение «Всё для фронта. Всё для Победы», неравнодушные жители, предприниматели, ТОСы.

Активисты закупили и отправили авто/мототехнику, пиломатериалы, большегрузную резину и всё необходимое для обустройства быта и выполнения боевых задач.

«Каждая такая отправка – это не разовая акция. Это постоянная, системная работа. Работа людей, которые не устают, не считают усилия и не ставят «галочку», а день за днём делают своё дело ради наших ребят. Вся республика помогает, много труда вкладывается», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

Всего с начала спецоперации регион отправил 270 фур, 1041 автомобиль высокой проходимости, более 450 мотоциклов, свыше 50 квадроциклов и более 1450 тонн оснащения.

«Это общий вклад тысяч неравнодушных людей. Наши бойцы знают: вся Бурятия, вся страна за спиной. Вместе победим», - заключил Алексей Цыденов.