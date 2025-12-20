Общество 20.12.2025 в 11:21

Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»

Бойцы-земляки получат необходимую технику
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

Накануне волонтеры из Бурятии сформировали очередные 2 фуры с гуманитарной помощью бойцам СВО. Свою лепту внесли народное движение «Всё для фронта. Всё для Победы», неравнодушные жители, предприниматели, ТОСы.

Активисты закупили и отправили авто/мототехнику, пиломатериалы, большегрузную резину и всё необходимое для обустройства быта и выполнения боевых задач.

«Каждая такая отправка – это не разовая акция. Это постоянная, системная работа. Работа людей, которые не устают, не считают усилия и не ставят «галочку», а день за днём делают своё дело ради наших ребят. Вся республика помогает, много труда вкладывается», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

Всего с начала спецоперации регион отправил 270 фур, 1041 автомобиль высокой проходимости, более 450 мотоциклов, свыше 50 квадроциклов и более 1450 тонн оснащения.

«Это общий вклад тысяч неравнодушных людей. Наши бойцы знают: вся Бурятия, вся страна за спиной. Вместе победим», - заключил Алексей Цыденов.

Теги
гуманитарная помощь СВО волонтеры

Все новости

За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
20.12.2025 в 12:20
В природном парке «Мамай» в Бурятии усилили рейды
20.12.2025 в 12:01
Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»
20.12.2025 в 11:21
Спортсменка из Бурятии покоряет борцовский ковер после допинг-скандала
20.12.2025 в 11:05
Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион
20.12.2025 в 10:43
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
20.12.2025 в 10:16
В Бурятии поймали водителя, влетевшего в школьный автобус
20.12.2025 в 09:47
Жители Бурятии направили Владимиру Путину порядка 12 тысяч обращений
20.12.2025 в 09:31
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 декабря 2025 года
20.12.2025 в 08:07
В Улан-Удэ жители дома стали заложниками лживой экспертизы
20.12.2025 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
Они работают в глубинках по земским программам
20.12.2025 в 12:20
В природном парке «Мамай» в Бурятии усилили рейды
Следят и за водителями снегоходов
20.12.2025 в 12:01
Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион
Мужчине вынесли приговор за хищение почти трех тонн ценного камня
20.12.2025 в 10:43
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
Их и других школьников, совершивших подвиги, наградили медалями
20.12.2025 в 10:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru