В природном парке «Мамай» в Бурятии усилили рейды

В Кабанском районе Бурятии с 19 декабря усилили рейды в природном парке «Мамай». Государственные инспекторы БУ «Бурприрода» будут делать упор на профилактику нарушений, проводить беседы с туристами.

Также специалисты проследят за движением снегоходов. Каждый водитель этого транспорта в будущем должен иметь действующее соглашение и разрешение природоохранного учреждения и Гостехнадзора Бурятии для передвижения по парку и стоянки.

13 декабря районная прокуратура и Гостехнадзор в ходе проверки выявили 12 туристов без оформленного согласования на посещение. Всем назначен штраф (по статье 8.39 КоАП РФ). Для обычных граждан он составляет от 3 до 4 тысяч рублей.

В целом в природном парке «Мамай» запрещено рубить, повреждать деревья и кустарники, разводить огонь, находиться с огнестрельным и спортивным оружием, разорять гнезда, ловить и уничтожать животных, находиться без согласования на посещение.