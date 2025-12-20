Общество 20.12.2025 в 12:20

За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста

Они работают в глубинках по земским программам
Текст: Карина Перова
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой

В Бурятии подвели итоги программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер». В этом году в районы республики привлекли 81 врача-специалиста, в том числе 14 врачей в города с населением до 50 тыс. чел. (Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта) и 28 фельдшеров. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Среди новых сотрудников 17 человек прибыли из других регионов; 11 – перешли из других ведомств и частных клиник; 28 – приступили к работе после окончания вуза, из них 17 – целевики.

В ряд районов (Баргузинский, Северо-Байкальский, Хоринский, Селенгинский, Тункинский, Баунтовский) прибыли работать семейные пары врачей и фельдшеров. Ранее «Номер один» писал о стоматологах Вячеславе и Ксении Гаркуша, они родом из Харькова. Медики стали частью коллектива Нижнеангарской ЦРБ.

Для медицинских работников, прибывших по программе в малые города (Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск, Бабушкин), предусмотрены дополнительные республиканские единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. За 2022-2024 годы господдержку получил 51 врач. В 2025 году средства предоставили 14 медработникам.

«С 2022 года врачам наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся по программе в районы республики, также предусмотрена дополнительная единовременная выплата в размере 1 млн рублей. За период 2022-2024 годы выплаты получили 58 врачей. В 2025 году выплаты предоставлены 17 врачам дефицитных специальностей», - добавила министр.

земский доктор врачи медицина

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

