Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме

Уроженец улуса Ехэ-Цакира Закаменского района Золто Жамсуев отстаивает интересы молодежи Бурятии на федеральном уровне. Он вошел в состав Молодежного парламента при Государственной Думе.

«Я воспринимаю это как новый этап и новые возможности. Представлять родную Республику Бурятия – это огромная ответственность, и я приложу максимум усилий, чтобы наше молодежное движение процветало», - прокомментировал Золто Жамсуев.

Молодому человеку 27 лет, у него внушительный список достижений. Путь в добровольчестве начался с помощи населению в период коронавируса. Позднее юноша отправлялся в зону специальной военной операции, где оказывал неоценимую медицинскую помощь жителям Луганской Народной Республики. Также он стоял у истоков создания ресурсного центра добровольчества «Добродом», став его первым руководителем.

Жамсуева неоднократно отмечали как «Волонтера года». Сейчас он активно работает в команде Ринчина Дашицыренова, продолжая заниматься благотворительной деятельностью.