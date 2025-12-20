В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии по программе Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских территорий» возводят многофункциональный центр. Строительство вышло на завершающий этап – объект готов на 95%.

Ранее ход работ оценила делегация во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства республики Дмитрием Маляровым. Инвестиции в проект составили 314 млн рублей. На площадке ежедневно трудятся 59 специалистов, задействованы две единицы техники.

На данный момент в здании запустили отопление, полным ходом идут отделочные работы и монтаж системы пожарной безопасности. В новом центре организуют единое пространство для получения государственных и муниципальных услуг, а также для детского творчества и библиотеки.

«Объект заменит аварийное здание Центра дополнительного образования детей «Подлеморье» 1970 года постройки, которое давно не соответствует нормам. Также здесь, наконец, получит свой постоянный дом библиотека, временно размещавшаяся в клубе», - рассказали в Минсельхозпроде Бурятии.