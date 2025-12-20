Общество 20.12.2025 в 12:52

В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн

Объект готов на 95%
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В поселке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии по программе Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских территорий» возводят многофункциональный центр. Строительство вышло на завершающий этап – объект готов на 95%.

Ранее ход работ оценила делегация во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства республики Дмитрием Маляровым. Инвестиции в проект составили 314 млн рублей. На площадке ежедневно трудятся 59 специалистов, задействованы две единицы техники.

На данный момент в здании запустили отопление, полным ходом идут отделочные работы и монтаж системы пожарной безопасности. В новом центре организуют единое пространство для получения государственных и муниципальных услуг, а также для детского творчества и библиотеки.  

«Объект заменит аварийное здание Центра дополнительного образования детей «Подлеморье» 1970 года постройки, которое давно не соответствует нормам. Также здесь, наконец, получит свой постоянный дом библиотека, временно размещавшаяся в клубе», - рассказали в Минсельхозпроде Бурятии. 


Теги
многофункциональный центр Усть-Баргузин Минсельхоз

Все новости

Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
20.12.2025 в 13:02
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
20.12.2025 в 12:52
Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме
20.12.2025 в 12:38
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
20.12.2025 в 12:20
В природном парке «Мамай» в Бурятии усилили рейды
20.12.2025 в 12:01
Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»
20.12.2025 в 11:21
Спортсменка из Бурятии покоряет борцовский ковер после допинг-скандала
20.12.2025 в 11:05
Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион
20.12.2025 в 10:43
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
20.12.2025 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
Ограничение касаются некоторых полос
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
Юноша помог товарищу, у которого случился эпилептический приступ
20.12.2025 в 13:02
Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме
Отстаивать интересы республики будет Золто Жамсуев
20.12.2025 в 12:38
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
Они работают в глубинках по земским программам
20.12.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru