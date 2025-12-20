Общество 20.12.2025 в 13:13
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
Ограничение касаются некоторых полос
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ с 22 декабря по 3 февраля частично ограничат движение автотранспорта на улице Смолина. Это коснется четырёх участков в сторону улицы Советская:
перекрёсток улиц Смолина – Каландаришвили;
территория возле домов № 28–28/4 по улице Смолина;
перекрёсток улиц Смолина – Советская;
перекрёсток улиц Смолина – Куйбышева.
«Работы связаны с реконструкцией водопроводных сетей. Полностью улица закрыта не будет – изменения касаются лишь некоторых полос движения. Маршруты общественного транспорта останутся прежними», - пояснили в мэрии.