Общество 20.12.2025 в 13:13

Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля

Ограничение касаются некоторых полос
A- A+
Текст: Карина Перова
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ с 22 декабря по 3 февраля частично ограничат движение автотранспорта на улице Смолина. Это коснется четырёх участков в сторону улицы Советская:

  • перекрёсток улиц Смолина – Каландаришвили;

  • территория возле домов № 28–28/4 по улице Смолина;

  • перекрёсток улиц Смолина – Советская;

  • перекрёсток улиц Смолина – Куйбышева.

«Работы связаны с реконструкцией водопроводных сетей. Полностью улица закрыта не будет – изменения касаются лишь некоторых полос движения. Маршруты общественного транспорта останутся прежними», - пояснили в мэрии.


Теги
ограничение движения Смолина

Все новости

Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
20.12.2025 в 13:02
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
20.12.2025 в 12:52
Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме
20.12.2025 в 12:38
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
20.12.2025 в 12:20
В природном парке «Мамай» в Бурятии усилили рейды
20.12.2025 в 12:01
Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»
20.12.2025 в 11:21
Спортсменка из Бурятии покоряет борцовский ковер после допинг-скандала
20.12.2025 в 11:05
Житель Бурятии, вывозивший нефрит на вертолете, влетел на миллион
20.12.2025 в 10:43
В Бурятии юноши спасли двух детей, чуть не угоревших в закрытом авто
20.12.2025 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
Юноша помог товарищу, у которого случился эпилептический приступ
20.12.2025 в 13:02
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
Объект готов на 95%
20.12.2025 в 12:52
Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме
Отстаивать интересы республики будет Золто Жамсуев
20.12.2025 в 12:38
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
Они работают в глубинках по земским программам
20.12.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru