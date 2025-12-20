Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля

В Улан-Удэ с 22 декабря по 3 февраля частично ограничат движение автотранспорта на улице Смолина. Это коснется четырёх участков в сторону улицы Советская:

перекрёсток улиц Смолина – Каландаришвили;

территория возле домов № 28–28/4 по улице Смолина;

перекрёсток улиц Смолина – Советская;

перекрёсток улиц Смолина – Куйбышева.

«Работы связаны с реконструкцией водопроводных сетей. Полностью улица закрыта не будет – изменения касаются лишь некоторых полос движения. Маршруты общественного транспорта останутся прежними», - пояснили в мэрии.



