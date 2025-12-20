Общество 20.12.2025 в 15:27

В Бурятии инспекторы вытянули водителя из снежного плена

Его машина застряла
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии специалисты Баргузинского инспекторского участка ГИМС МЧС России выручили водителя, чья машина коварно увязла в снежном плену.

В ГУ МЧС по РБ призвали автомобилистов откладывать поездку в непогоду и тёмное время суток. Или брать с собой буксировочный трос и «переобуться»: зимняя резина – залог безопасного движения.

Ранее «Номер один» сообщал, как КАМАЗ-эвакуатор МУП «Управление трамвая» вытянул фуру, которая не могла взобраться на скользкую дорогу.

