Общество 20.12.2025 в 16:11

В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права

Он приобрел фальшивый документ через Интернет
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии предстал перед судом дальнобойщик из Иволгинского района. Его признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения.

Летом 2025 года мужчина решил схитрить – чтобы не проходить профессиональное обучение, он приобрел липовые права через Интернет. Работодатель ничего не знал и в сентябре поручил иволгинцу перевезти груз из села Сосново-Озерское Еравнинского района в Улан-Удэ.

На территории Хоринского района водителя остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов инспекторы выяснили, что данное водительское удостоверение выдано на имя другого гражданина.

«Хоринский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
поддельный документ суд приговор

Все новости

В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права
20.12.2025 в 16:11
В Бурятии инспекторы вытянули водителя из снежного плена
20.12.2025 в 15:27
На Октябре в Улан-Удэ столкнулись две легковушки
20.12.2025 в 15:16
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
20.12.2025 в 13:02
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
20.12.2025 в 12:52
Волонтер из Бурятии вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме
20.12.2025 в 12:38
За год Бурятия притянула 81 врача-специалиста
20.12.2025 в 12:20
В природном парке «Мамай» в Бурятии усилили рейды
20.12.2025 в 12:01
Бурятия отправила на СВО еще две фуры с «гуманитаркой»
20.12.2025 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии инспекторы вытянули водителя из снежного плена
Его машина застряла
20.12.2025 в 15:27
Улицу Смолина в Улан-Удэ частично перекроют до февраля
Ограничение касаются некоторых полос
20.12.2025 в 13:13
В Бурятии больница отметила студента за спасение одногруппника
Юноша помог товарищу, у которого случился эпилептический приступ
20.12.2025 в 13:02
В Бурятии поселок у Байкала получит многофункциональный центр за 314 млн
Объект готов на 95%
20.12.2025 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru