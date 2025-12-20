В Бурятии осудили дальнобойщика за липовые права

В Бурятии предстал перед судом дальнобойщик из Иволгинского района. Его признали виновным в использовании поддельного водительского удостоверения.

Летом 2025 года мужчина решил схитрить – чтобы не проходить профессиональное обучение, он приобрел липовые права через Интернет. Работодатель ничего не знал и в сентябре поручил иволгинцу перевезти груз из села Сосново-Озерское Еравнинского района в Улан-Удэ.

На территории Хоринского района водителя остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов инспекторы выяснили, что данное водительское удостоверение выдано на имя другого гражданина.

«Хоринский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы», - отметили в прокуратуре Бурятии.