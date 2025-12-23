Общество 23.12.2025 в 09:00

Изменение условий по выданным кредитам

Что важно знать?
Текст: Номер один
Изменение условий по выданным кредитам
Pixabay

Вопрос: «Может ли банк менять условия уже выданного кредита?»

Цырен Жаргалович Д.

Банк может поменять условия уже действующего кредитного договора только в двух случаях, прямо прописанных в законе:

1. Вы нарушили условия договора. Например, допустили просрочку или отказались от услуги (например, страхования), которая давала вам льготную ставку.

2. Эта возможность четко указана в вашем кредитном договоре.

Банк не может менять условия "просто так". Основанием для повышения ставки всегда должно быть конкретное нарушение с вашей стороны.

Что делать, если условия изменились:

1. Вернуться к договору. Первым делом найдите и внимательно перечитайте свой кредитный договор. Ищите раздел об условиях изменения процентной ставки.

2. Написать в банк. Если вы не находите причин для изменений в договоре, свяжитесь с банком и запросите официальное обоснование. Возможно, это техническая ошибка.

3. Пожаловаться регулятору.

Если банк не идет навстречу и не может внятно объяснить причину, обращайтесь:

- В интернет-приемную Банка России.

- К финансовому омбудсмену.

Банк имеет право изменить условия, только если вы нарушили договор. Ваша главная защита - ваш же договор. Внимательно читайте его перед подписанием и уточняйте все непонятные условия.

 

