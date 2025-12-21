В Бурятии полицейские переоделись в Деда Мороза

В преддверии Нового года в Бичурском районе Бурятии прошла Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Инициативу Госавтоинспекции поддержали общественники, а также активисты отряда ЮИД «Дорожный патруль».

Сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка стали настоящим сюрпризом для водителей и пешеходов. Получая поздравления, пожелания безопасного участия в дорожном движении, новогодние открытки и символ праздника — мандарины, многие и не подозревали, что под костюмом главного зимнего волшебника скрываются полицейские погоны.

Мероприятие получилось по настоящему тёплым, весёлым и полезным — объединив добрую новогоднюю атмосферу с важными напоминаниями о безопасности.

Фото: МВД