Общество 21.12.2025 в 14:16

В Бурятии полицейские переоделись в Деда Мороза

Новогодний сюрприз ожидал водителей в Бичурском районе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии полицейские переоделись в Деда Мороза

В преддверии Нового года в Бичурском районе Бурятии прошла Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Инициативу Госавтоинспекции поддержали общественники, а также активисты отряда ЮИД «Дорожный патруль».

Сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка стали настоящим сюрпризом для водителей и пешеходов. Получая поздравления, пожелания безопасного участия в дорожном движении, новогодние открытки и символ праздника — мандарины, многие и не подозревали, что под костюмом главного зимнего волшебника скрываются полицейские погоны.

Мероприятие получилось по настоящему тёплым, весёлым и полезным — объединив добрую новогоднюю атмосферу с важными напоминаниями о безопасности.

Фото: МВД

 

Теги
дед мороз

21.12.2025 в 14:16
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

