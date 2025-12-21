С понедельника в Бурятии прогнозируют ухудшение погоды

В начале следующей недели синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды. По данным Бурятского ЦГМС, 22 декабря в республике ожидаются порывы ветра до 20 м/с, слабые метели и снежные заносы.

В Прибайкалье и Баргузинской долине прогнозируются снегопады. Температура ночью -25…-30°, местами -35…-40°, по Прибайкалью -15…-20°. Днем -16…-21°, местами -10…-15°, по крайнему северу -26…-32°.

Жителей и гостей региона в МЧС просят соблюдать осторожность. По возможности следует отказаться от дальних поездок и учитывать погодную обстановку. В случае возникновения ЧС необходимо обращаться по телефону 112.

Фото: loon.site