В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка выбрали депутатов

Накануне в Бурятии проходили дополнительные выборы депутата Совета депутатов МО «Кабанский район» по одномандатному округу №1 «Оймурский».

В списках для голосования было 1 893 человека. Некоторые сельчане подошли к делу креативно – явились на избирательный участок в костюме Деда Мороза и Снегурочки.

На 12 часов проголосовало 174 человека, явка составила 9.19%. От Общественной палаты Бурятии присутствовали шесть наблюдателей.