В Бурятии администрация поселения «кинула» бизнесмена на 700 тысяч

В Курумканском районе Бурятии администрация сельского поселения «Аргада» задолжала предпринимателю свыше 700 тыс. рублей. Хозяйствующий субъект выполнил контрактные обязательства, но денег не дождался.

Районный прокурор внес представление, а также возбудил в отношении главы органа местного самоуправления дело об административном правонарушении за нарушение срока оплаты выполняемой работы (ее результатов).

«После вмешательства надзорного ведомства денежные средства перечислены на счет исполнителя», - отметили в прокуратуре республики.