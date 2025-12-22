Общество 22.12.2025 в 09:54
В Бурятии администрация поселения «кинула» бизнесмена на 700 тысяч
Предприниматель не получил вовремя деньги за выполненный контракт
Текст: Карина Перова
В Курумканском районе Бурятии администрация сельского поселения «Аргада» задолжала предпринимателю свыше 700 тыс. рублей. Хозяйствующий субъект выполнил контрактные обязательства, но денег не дождался.
Районный прокурор внес представление, а также возбудил в отношении главы органа местного самоуправления дело об административном правонарушении за нарушение срока оплаты выполняемой работы (ее результатов).
«После вмешательства надзорного ведомства денежные средства перечислены на счет исполнителя», - отметили в прокуратуре республики.
