Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле

Центр креативных индустрий, который возводят в ранее недействующем здании Улан-Удэнского приборостроительного объединения, сдадут в апреле 2026 года. Масштабную реконструкцию проводят на средства дальневосточной субсидии.

«Времени остаётся немного, а значит, строго контролируем график производства работ и находимся на постоянной связи с подрядчиком- «Дом 2000». С руководством Минстроя и УКСа выехали на объект, проверили как продвигается стройка», - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

На данный момент строители монтируют окна, кровлю, лестницы, кирпичную кладку перегородок, внутреннее отопление, а также обустраивают монолитные лотки и утепляют фасад. Коркин поручил в ближайшие дни закрыть контур здания, завершить устройство теплотрассы и провести освещение, чтобы строители выполняли максимальный объем работы.

«Это здание выкупило правительство Бурятии для создания креативного кластера. После масштабной реконструкции здесь будут созданы все условия для развития и продвижения интересных творческих проектов», - заключил зампред.