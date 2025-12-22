Общество 22.12.2025 в 10:56

Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле

Масштабную реконструкцию проводят на средства дальневосточной субсидии
A- A+
Текст: Карина Перова
Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле
Фото: ТГ-канал Евгения Коркина

Центр креативных индустрий, который возводят в ранее недействующем здании Улан-Удэнского приборостроительного объединения, сдадут в апреле 2026 года. Масштабную реконструкцию проводят на средства дальневосточной субсидии.

«Времени остаётся немного, а значит, строго контролируем график производства работ и находимся на постоянной связи с подрядчиком- «Дом 2000». С руководством Минстроя и УКСа выехали на объект, проверили как продвигается стройка», - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

На данный момент строители монтируют окна, кровлю, лестницы, кирпичную кладку перегородок, внутреннее отопление, а также обустраивают монолитные лотки и утепляют фасад. Коркин поручил в ближайшие дни закрыть контур здания, завершить устройство теплотрассы и провести освещение, чтобы строители выполняли максимальный объем работы.

«Это здание выкупило правительство Бурятии для создания креативного кластера. После масштабной реконструкции здесь будут созданы все условия для развития и продвижения интересных творческих проектов», - заключил зампред.

Теги
центр креативных индустрий

Все новости

Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей
22.12.2025 в 11:45
По пожару в улан-удэнском ТЦ «Баянгол» идет дознание
22.12.2025 в 11:43
В Бурятии сельский майнер украл электричества на 37 млн рублей
22.12.2025 в 10:58
Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле
22.12.2025 в 10:56
В Бурятии у 60-летнего дальнобойщика случился инсульт за рулем
22.12.2025 в 10:28
В Улан-Удэ водителя переехал собственный грузовик
22.12.2025 в 10:17
В Бурятии администрация поселения «кинула» бизнесмена на 700 тысяч
22.12.2025 в 09:54
В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка выбрали депутатов
22.12.2025 в 09:36
По Улан-Удэ катался трамвайный зацепер
22.12.2025 в 09:19
Трудовой стаж
22.12.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей
Парень стал очередной жертвой мошенников
22.12.2025 в 11:45
По пожару в улан-удэнском ТЦ «Баянгол» идет дознание
На прошлой неделе власти разрешили арендаторам и собственникам входить в сгоревший объект
22.12.2025 в 11:43
В Бурятии администрация поселения «кинула» бизнесмена на 700 тысяч
Предприниматель не получил вовремя деньги за выполненный контракт
22.12.2025 в 09:54
В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка выбрали депутатов
Сельчане пришли на избирательный участок в костюмах
22.12.2025 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru