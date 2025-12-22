Общество 22.12.2025 в 11:43

По пожару в улан-удэнском ТЦ «Баянгол» идет дознание

На прошлой неделе власти разрешили арендаторам и собственникам входить в сгоревший объект
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»

В настоящее время идет активная работа по уголовное делу, возбужденному по ст.168 УК России (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Проводится дознание. Идет опрос пострадавших, их признают потерпевшими, от предпринимателей принимают информацию о понесенном ущербе.

Один из главных вопросов – определить причину пожара. Срок расследования дела в юрисдикции МЧС по этой статье – 6 месяцев. Ведомство хочет уложиться в него.

Если времени не хватит, то дело передадут в следственные органы МВД.

Ранее «Номер один» сообщал, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев провел первую встречу с пострадавшими предпринимателями сгоревшего торгового центра. По информации интернет-справочника «2ГИС», в торговом центре находилось более 60 компаний.

Теги
Баянгол пожар

