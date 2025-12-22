Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей

За три дня жители Бурятии потеряли 4,5 млн рублей, и половина из них пришлась на жителя Улан-Удэ, который перевел мошенникам 2 млн 345 тысяч. 16 декабря ему позвонил мужчина и сказал, что в учебном заведении, где он обучается, отсутствуют его персональные данные, поэтому попросил сообщить их и продиктовать код из смс.

- Вечером того же дня позвонил другой мужчина, сообщив, что персональные данные гражданина и его родственников были похищены, а его самого пытались использовать в качестве «дропера», из-за чего все его банковские счета заблокированы.

Звонивший перевел его на сотрудника Центробанка, который потребовал пройти процедуру регистрации и перевести деньги на «безопасный счёт», - рассказали в полиции республики.

Далее сотрудник «Центробанка» соединил мужчину со следователем который уверил, что от имени его бабушки переведены деньги на счета террористов. Если он не будет соблюдать конфиденциальность и доверять звонившему, он пригрозил ему привлечением к административной ответственности и конфискации имущества.

- Находясь под психологическим давлением, молодой человек обналичил со своих счетов 2 345 000 рублей и в течении двух дней вносил крупные суммы наличных в банкоматы, переводя деньги на разные счета. 19 декабря он прибыл в банк для перевода очередной суммы, но его поведение вызвало подозрение у сотрудников, которые обратились в полицию. Потерянные 2 345 000 рублей являлись личными сбережениями гражданина, - добавили в полиции республики.

