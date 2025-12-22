Общество 22.12.2025 в 11:45

Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей

Парень стал очередной жертвой мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей

За три дня жители Бурятии потеряли 4,5 млн рублей, и половина из них пришлась на жителя Улан-Удэ, который перевел мошенникам 2 млн 345 тысяч. 16 декабря ему позвонил мужчина и сказал, что в учебном заведении, где он обучается, отсутствуют его персональные данные, поэтому попросил сообщить их и продиктовать код из смс.

- Вечером того же дня позвонил другой мужчина, сообщив, что персональные данные гражданина и его родственников были похищены, а его самого пытались использовать в качестве «дропера», из-за чего все его банковские счета заблокированы.
Звонивший перевел его на сотрудника Центробанка, который потребовал пройти процедуру регистрации и перевести деньги на «безопасный счёт», - рассказали в полиции республики.
Далее сотрудник «Центробанка» соединил мужчину со следователем который уверил, что от имени его бабушки переведены деньги на счета террористов. Если он не будет соблюдать конфиденциальность и доверять звонившему, он пригрозил ему привлечением к административной ответственности и конфискации имущества.
- Находясь под психологическим давлением, молодой человек обналичил со своих счетов 2 345 000 рублей и в течении двух дней вносил крупные суммы наличных в банкоматы, переводя деньги на разные счета. 19 декабря он прибыл в банк для перевода очередной суммы, но его поведение вызвало подозрение у сотрудников, которые обратились в полицию. Потерянные 2 345 000 рублей являлись личными сбережениями гражданина, - добавили в полиции республики.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей
22.12.2025 в 11:45
По пожару в улан-удэнском ТЦ «Баянгол» идет дознание
22.12.2025 в 11:43
В Бурятии сельский майнер украл электричества на 37 млн рублей
22.12.2025 в 10:58
Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле
22.12.2025 в 10:56
В Бурятии у 60-летнего дальнобойщика случился инсульт за рулем
22.12.2025 в 10:28
В Улан-Удэ водителя переехал собственный грузовик
22.12.2025 в 10:17
В Бурятии администрация поселения «кинула» бизнесмена на 700 тысяч
22.12.2025 в 09:54
В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка выбрали депутатов
22.12.2025 в 09:36
По Улан-Удэ катался трамвайный зацепер
22.12.2025 в 09:19
Трудовой стаж
22.12.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
По пожару в улан-удэнском ТЦ «Баянгол» идет дознание
На прошлой неделе власти разрешили арендаторам и собственникам входить в сгоревший объект
22.12.2025 в 11:43
Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле
Масштабную реконструкцию проводят на средства дальневосточной субсидии
22.12.2025 в 10:56
В Бурятии администрация поселения «кинула» бизнесмена на 700 тысяч
Предприниматель не получил вовремя деньги за выполненный контракт
22.12.2025 в 09:54
В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка выбрали депутатов
Сельчане пришли на избирательный участок в костюмах
22.12.2025 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru