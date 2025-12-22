Хороший лед на Байкале ждут после 15 января 2026 года

На Селенге толщина льда в настоящее время составляет до 30 см, на Уде - 25-30 см. Самый солидный лед в более чем 40 см зафиксирован на озерах Еравнинского района, примерно такой же лед в северных районах республики. Как отмечают специалисты, лед нарастает стабильно.Напомним, чтобы лед хорошо выдерживал вес среднестатистического человека, ледовый покров должен быть минимум 10 см, а для автомобилей - от 20 см. Однако дело не только в толщине. Надо обращать внимание на его цвет. Крепкий лед - голубоватый, серебристый, прозрачный. Если цвет желтоватый, это говорит, что лед пропитан водой и значит прочность оставляет желать лучшего.Сегодня в Бурятии есть две переправы, но к концу года обещают ввести в действие еще три. Сколько переправ всего будет организовано в Бурятии пока сказать трудно. Потребность в ледовых переправах в республике большая, но не все муниципалитеты имеют финансовые средства на их организацию и на то, чтобы потом следить за ними. Несмотря на то, что всех предупреждают о правилах поведения на реках, люди продолжают проваливаться под лед. Так, в текущем году, в прошлый холодный сезон, в республике три человека погибли при таких провалах.Фото: Номер один