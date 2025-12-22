Общество 22.12.2025 в 12:22
Автобусы в Улан-Удэ участвуют в новогоднем конкурсе
За лучшее оформление водителям и кондукторам вручат призы
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление автобуса. Его участники– водители и кондукторы. За самое яркое и праздничное оформление они получат ценные подарки.
Конкурс продлится до 26 декабря. Жители столицы могут поддержать конкурсантов и принять участие в голосовании за самый праздничный и новогодний автобус.
- Если вы увидите нарядный автобус, сфотографируйте его и поделитесь фото с комментарием к этой записи. Ваш голос обязательно учтут при подведении итогов, - рассказали в МУП «Городские маршруты».
Фото: мэрия города
Тегиконкурс