Общество 22.12.2025 в 12:29

В Улан-Удэ забайкалка сделала иностранца отцом своего сына за 250 тысяч

Благодаря этой афере мужчина получил вид на жительство
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В столице Бурятии суд аннулировал вид на жительство, полученный на основании фиктивного установления отцовства.

В марте 2023 года жительница Забайкалья обратилась в Улан-Удэнский городской отдел Управления ЗАГС с заявлением об установлении отцовства в отношении её малолетнего сына. В качестве отца ребенка она указала иностранного гражданина. На основании полученного свидетельства мужчина оформил вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.

Позднее выяснилось, что регистрация отцовства произведена фиктивно – между ними не было никаких семейных отношений, и воспитывать ребенка иностранец не собирался. Забайкалка провернула эту аферу за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей.

«Прокурор Советского района с целью аннулирования незаконно полученного вида на жительства обратился в суд с иском о признании записи акта об установлении отцовства недействительной. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, запись признана недействительной. Вид на жительство аннулирован», - отметили в прокуратуре Бурятии.

 

Теги
вид на жительство фиктивное отцовство

