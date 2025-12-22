В Бурятии приближается новогодний период «пьяных» пожаров

Спасатели Бурятии выступили с призывом к жителям республики быть внимательными при подготовке к празднованию Нового года, а также при самом праздновании. Приближается один из самых длительных праздничных периодов года, к тому же стоят морозы.

Предварительные итоги 2025 года свидетельствуют, что положение с пожарами значительно улучшилось в сравнении с прошлым годом. С начала этого года в Бурятии произошел 3571 пожар, что на 2,5 % ниже аналогичного показателя прошлого года. Погиб 51 человек, включая двух детей. Год назад было 78 человек, т. е. идет падение на 34,6 %. Год назад погибло восемь детей - падение в несколько раз.

В текущем году травмировано на пожарах 85 человек, из которых 16 - дети. Травмированных стало почти на 20 % меньше, чем год назад. Прошлогодние 106 травмированных были максимальным количеством за все время статистических наблюдений в области пожарной безопасности в республике, этаким антирекордом. Новый антирекорд, к счастью, не состоялся. Правда, травмированных детей сейчас стало, увы, больше.

С похолоданием начался рост числа погибших, травмированных на пожарах. Только за ноябрь-декабрь 2025 на пожарах погибли 6 и травмировано 16.

Начался пик отопительного сезона. Бурятские спасатели говорят, что в обычные периоды среди погибших на пожарах 40-50 процентов составляют нетрезвые. Но в новогодние праздники процент вырастает до 70 %. В длинную череду праздничных новогодних дней 2024-2025 гг. по Бурятии было зафиксировано 67 техногенных пожаров. В регионе ежегодно происходят пожары из-за возгораний елок или другой новогодней атрибутики. Есть пожары по "пиротехнической" причине. Всем напоминают, что фейерверки надо запускать на открытых местах. Их надо покупать в специализированных местах продаж. Категорически не надо покупать их с рук. Фейерверк не должен быть помятым, потертым, не должно быть следов воздействия влаги. Прочтите инструкцию по эксплуатации огненного развлечения. Обратите внимание на срок годности и класс опасности. Если класс выше третьего то это технические фейерверки, в быту рядовым потребителям их применять нельзя. Тут нужна специальная подготовка. Запуск фейерверков внутри помещений, с лоджий, крыш и т. д. в России запрещен. Фейерверк должен стоять устойчиво, чтобы не упал не стал запускаться в сторону - он должен выстреливать вверх. При задержке срабатывания, запрещено наклоняться и смотреть что с ним случилось. Запрещается доверять запуск детям. "Если фейерверк вызывает подозрения, что-то насторожило, то откажитесь от него", - говорят гражданам в ГУ МЧС России по Бурятии.

В Новый год все должно быть исправно и безопасно. Посмотрите на исправность электрических гирлянд, срок годности и др. Будьте внимательны с раритетными гирляндами, переходящими в вашей семье из поколения в поколение. Если она мигает, нестабильно горит, то положите ее назад в шкаф, пусть будет памятью о прошлом, но не применяйте ее. Увлекшись некачественным новогодним прошлым, можно лишиться своего будущего, и будущего ваших близких, погибнув на пожаре. Не надо укутывать электроприборы горючими материалами. Внимательно надо в Новый год надо топить печки. Кстати, бенгальские огни внутри помещений зажигать по- прежнему запрещено. Правила безопасности простые. Соблюдайте их, придерживайтесь элементарной логики, купите огнетушитель, и вы еще не раз радостно встретите Новый год.

Фото: Номер одни