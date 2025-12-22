Житель Бурятии отсудил полмиллиона за подтопленный дом

В Бурятии житель Гусиноозерска пострадал из-за нерадивых дорожников. В 2018 году на его улице заасфальтировали проезжую часть. После этого двухквартирный дом мужчины начало топить. Выяснилось, что уклон лотков ливневой канализации направлен в сторону жилища горожанина, что является грубейшим нарушением.

Вся скапливающаяся вода от дождей заливала и разрушала фундамент, из-за чего потрескались стены и развалились полы дома. Стоки залили и подполье. Мужчина обратился в суд, оценив стоимость пришедшего в негодность имущества почти в 950 тысяч рублей.

А по заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта и материалов, необходимых для устранения последствий подтопления дома, составила более 512 тысяч рублей.

«С ответчика МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» взыскано 512 392, 25 рублей. Согласно муниципальным правовым актам, полномочия по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, а также объектов ливневой канализации в границах муниципального образования возложены на МБУ», - отметили в Гусиноозерском городском суде.