Общество 22.12.2025 в 13:35

В Улан-Удэ полиция не дала мужчине улететь в Иркутск

Его сняли с рейса за пьянство и матерную речь
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полиция не дала мужчине улететь в Иркутск

В минувшие выходные житель Улан-Удэ не смог улететь в соседний Иркутск, однако винить в этом он может теперь только себя. Транспортной полиции пришлось снять его с рейса за неадекватное поведение.

Как рассказали в полиции, 48-летний улан-удэнец был пьян. При посадке на борт самолета вел себя агрессивно, матерился, а замечания бортпроводников и других пассажиров просто игнорировал.

Нарушителю пришлось отказать в перелете и снять с рейса «Улан-Удэ-Иркутск». Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела и зафиксировали сразу несколько административных нарушений – за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Фото: loon.site

